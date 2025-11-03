بعد إصابته، موقف خوان بيزيرا من قائمة الزمالك في السوبر المصري

استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك على ضم الجناح البرازيلي خوان بيزيرا إلى قائمة الفريق التي ستغادر إلى دولة الإمارات اليوم، استعدادًا لخوض مباراة السوبر المصري أمام بيراميدز والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وجاء قرار الجهاز الفني رغم معاناة اللاعب من إصابة عضلية خفيفة، حيث فضّل الجهاز اصطحابه ضمن البعثة لتجهيزه من خلال برنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي، أملًا في لحاقه بالمباراة المرتقبة.

ويأمل الجهاز الفني في أن يتمكن بيزيرا من استعادة جاهزيته خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة في ظل أهميته داخل الفريق الهجومي.

ويواصل الزمالك استعداداته الجادة للمواجهة المنتظرة أمام بيراميدز على لقب السوبر المصري.

