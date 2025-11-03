الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد إصابته، موقف خوان بيزيرا من قائمة الزمالك في السوبر المصري

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا

استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك على ضم الجناح البرازيلي خوان بيزيرا إلى قائمة الفريق التي ستغادر إلى دولة الإمارات اليوم، استعدادًا لخوض مباراة السوبر المصري أمام بيراميدز والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وجاء قرار الجهاز الفني رغم معاناة اللاعب من إصابة عضلية خفيفة، حيث فضّل الجهاز اصطحابه ضمن البعثة لتجهيزه من خلال برنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي، أملًا في لحاقه بالمباراة المرتقبة.

ويأمل الجهاز الفني في أن يتمكن بيزيرا من استعادة جاهزيته خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة في ظل أهميته داخل الفريق الهجومي.

 ويواصل الزمالك استعداداته الجادة للمواجهة المنتظرة أمام بيراميدز على لقب السوبر المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المصري أمام بيراميدز مباراة السوبر المصري مباراة السوبر لقب السوبر المصري لنادي الزمالك بيزيرا

مواد متعلقة

البرازيلي بيزيرا يحتفل بمولودته الأولى «ماريا»

بعثة الزمالك تتوجه اليوم إلى الإمارات لخوض السوبر المصري

الزمالك يعقد جلسة مع حسام عبد المجيد، اعرف التفاصيل

تشكيل الزمالك الأقرب لمواجهة طلائع الجيش

رسميًا.. الزمالك يعلن تعيين أحمد عبد الرؤوف مديرًا فنيًا

جلسة حاسمة بين الزمالك وفيريرا لإنهاء التعاقد رسميًّا

تعرف على موقف الزمالك من تجديد عقد دونجا

أسماء جديدة تدخل دائرة الترشيحات لخلافة فيريرا في الزمالك

الأكثر قراءة

قرعة دوري أبطال أفريقيا بمشاركة الأهلي وبيراميدز (بث مباشر)

انخفاض الكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

الأرصاد تحذر قائدي السيارات من هذه الظاهرة

البيض للجميع، 5 جنيهات انخفاضا في أسعار اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

تصدير 110 آلاف طن فوسفات إلى فيتنام والصين عبر ميناء سفاجا

المصري أبرز المنافسين، تعرف على مجموعة الزمالك في الكونفدرالية 2025-2026

مواعيد مباريات الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيس جامعة الأزهر لـ الوافدين: العلم رسالة سامية تبني الأمم

ما حكم السخرية والاستهزاء من أصحاب الاضطرابات والمشاكل النفسية؟ الإفتاء توضح

مستشارة شيخ الأزهر: العلم هو روح الأمة وسلاحها لبناء الحضارة وصون الكرامة

المزيد
الجريدة الرسمية