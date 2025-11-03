الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

البرازيلي بيزيرا يحتفل بمولودته الأولى «ماريا»

بيزيرا، فيتو
بيزيرا، فيتو

احتفل البرازيلي بيزيرا، محترف نادي الزمالك، بقدوم مولودته الأولى التي أطلق عليها اسم «ماريا». وحرص اللاعب على مشاركة سعادته مع جماهيره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تلقى العديد من التهاني من زملائه في الفريق والجماهير البيضاء.

وتمنى الجميع لبيزيرا وعائلته دوام الصحة والسعادة، وأن تكون «ماريا» وجه الخير على والدها في مسيرته المقبلة مع الزمالك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادي الزمالك مواقع التواصل الاجتماعي بيزيرا

مواد متعلقة

الزمالك يعقد جلسة مع حسام عبد المجيد، اعرف التفاصيل

تشكيل الزمالك الأقرب لمواجهة طلائع الجيش

رسميًا.. الزمالك يعلن تعيين أحمد عبد الرؤوف مديرًا فنيًا

جلسة حاسمة بين الزمالك وفيريرا لإنهاء التعاقد رسميًّا

تعرف على موقف الزمالك من تجديد عقد دونجا

أسماء جديدة تدخل دائرة الترشيحات لخلافة فيريرا في الزمالك

الزي الجديد للاعبي الزمالك قبل السفر إلى الإمارات لخوض السوبر المصري (صور)

الزمالك يرغب في تخفيض قيمة الشرط الجزائي بعقد يانيك فيريرا

الأكثر قراءة

ارتفاع ملحوظ في سعر الفراخ اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

انخفاض الكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

البيض للجميع، 5 جنيهات انخفاضا في أسعار اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

تصدير 110 آلاف طن فوسفات إلى فيتنام والصين عبر ميناء سفاجا

الأرصاد تحذر قائدي السيارات من هذه الظاهرة

قرعة الكونفدرالية الأفريقية بمشاركة الزمالك والمصري (بث مباشر)

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

التعليم والنقل والطاقة أبرزها، آخر مستجدات تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية الألمانية

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صلة وتودد، 10 أدعية للأحباب في الصباح لا تفوتها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية