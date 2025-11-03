البرازيلي بيزيرا يحتفل بمولودته الأولى «ماريا»

احتفل البرازيلي بيزيرا، محترف نادي الزمالك، بقدوم مولودته الأولى التي أطلق عليها اسم «ماريا». وحرص اللاعب على مشاركة سعادته مع جماهيره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تلقى العديد من التهاني من زملائه في الفريق والجماهير البيضاء.

وتمنى الجميع لبيزيرا وعائلته دوام الصحة والسعادة، وأن تكون «ماريا» وجه الخير على والدها في مسيرته المقبلة مع الزمالك.

