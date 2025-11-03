مواعيد مباريات الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية
أسفرت قرعة دور المجموعة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة والتي تضم معه أندية: المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.
ومن المقرر أن تقام مباريات دور المجموعات على النحو التالي:
الجولة الأولى: 21 - 23 نوفمبر 2025
الجولة الثانية: 28 - 30 نوفمبر 2025
الجولة الثالثة: 23 - 25 يناير 2026
الجولة الرابعة: 30 يناير - 1 فبراير 2026
الجولة الخامسة: 6 - 8 فبراير 2026
الجولة السادسة: 13 - 15 فبراير 2026
مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026
المجموعة الأولى: اتحاد العاصمة الجزائري، جوليبا المالي، أوليمبيك أسفي المغربي، سان بيدرو الإيفواري.
المجموعة الثانية: الوداد البيضاوي المغربي، مانياما يونيون الكونغو الديمقراطية، عزام يونايتد التنزاني، نيروبي يونايتد الكيني.
المجموعة الثالثة: شباب بلوزداد الجزائري، ستيلينبوش الجنوب أفريقي، أوتوهو الكونغولي، سانجيدا بلاك ستارز التنزاني.
المجموعة الرابعة: الزمالك، المصري البورسعيدي، كايزر شيفز الجنوب أفريقي، زيسكو يونايتد الزامبي.
