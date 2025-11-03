الإثنين 03 نوفمبر 2025
مواعيد مباريات الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية

فريق الزمالك، فيتو
فريق الزمالك، فيتو

أسفرت قرعة دور المجموعة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة والتي تضم معه أندية: المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور المجموعات على النحو التالي:

الجولة الأولى: 21 - 23 نوفمبر 2025

الجولة الثانية: 28 - 30 نوفمبر 2025

الجولة الثالثة: 23 - 25 يناير 2026

الجولة الرابعة: 30 يناير - 1 فبراير 2026

الجولة الخامسة: 6 - 8 فبراير 2026

الجولة السادسة: 13 - 15 فبراير 2026

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 

المجموعة الأولى:  اتحاد العاصمة الجزائري، جوليبا المالي، أوليمبيك أسفي المغربي، سان بيدرو الإيفواري.

المجموعة الثانية: الوداد البيضاوي المغربي، مانياما يونيون الكونغو الديمقراطية، عزام يونايتد التنزاني، نيروبي يونايتد الكيني.

المجموعة الثالثة: شباب بلوزداد الجزائري، ستيلينبوش الجنوب أفريقي، أوتوهو الكونغولي، سانجيدا بلاك ستارز التنزاني.
المجموعة الرابعة: الزمالك، المصري البورسعيدي، كايزر شيفز الجنوب أفريقي، زيسكو يونايتد الزامبي.

