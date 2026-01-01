بالأسماء، إصابة 13 شخصًا في انقلاب سيارة على صحراوي أسوان

18 حجم الخط

شهد طريق أسوان - القاهرة الصحراوي الغربي، صباح اليوم الخميس، حادث انقلاب سيارة ميكروباص مما أسفر عن إصابة ١٣ شخصا وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

بلاغ الى مدير الامن

وكان مدير أمن أسوان، تلقى بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى بالقرب من منطقة بنبان بـ محافظة أسوان، وبالانتقال والفحص تبين إصابة 13 شخصًا، هم: عبد الله محمد حمدين، 24 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقرى واشتباه نزيف بالبطن، وعبد الغنى جمال محمود، 40 سنة، اشتباه كسر بالضلوع وكسر بالذراع الأيسر وسحجات، وجمال عبد الناصر حسين، 40 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساقين وكدمات متفرقة، ويوسف عطا على، 32 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وأصيب فى الحادث أيضًا: حسين سلمان حسين، 33 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وممدوح عطا يوسف، 13 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عبد الله مصطفى محمد، 17 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمود عبد الرازق أحمد، 20 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب: يحيى عبد الكريم عبد القادر، 24 سنة، باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، على سعيد على، 40 سنة، باشتباه خلع بالكتف الأيسر وسحجات متفرقة، ويحيى زكريا عبد القادر، 26 سنة، باشتباه كسر بالفقرات العنقية وسحجات متفرقة، زياد عبد الغنى حسن، 20 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عبد الرحمن عبد الغفار أحمد، 27 سنة، باشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات متفرقة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري رفع آثار الحادث من الطريق، الذي تبين من المعاينة الأولية أن سببه ثقب في إطار السيارة أدى إلى انقلابها.

