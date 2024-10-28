لتحسين الصحة وتوازن الهرمونات، أهم الأطعمة للنساء بعد الأربعين

أطعمة صحية للنساء بعد سن الأربعين، تلعب التغذية السليمة دورًا أساسيًا في تعزيز صحة المرأة بعد سن الأربعين، حيث إنّ هذا العمر يرافقه العديد من التغيرات الفسيولوجية التي قد تؤثر على مستويات الطاقة، وتوازن الهرمونات، وصحة العظام والقلب، بالإضافة إلى الصحة العامة.



أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن مع التقدّم في العمر، وبداية من تخطي سن الاربعين، تتزايد الحاجة إلى التركيز على تناول أطعمة غنيّة بالمواد الغذائية التي تعزز الصحة وتحمي من الأمراض المزمنة.

أطعمة لتحسين صحة المرأة الأربعينية

أطعمة للنساء

أضافت الدكتورة مها، أن الأطعمة المفيدة لصحة المرأة بعد الأربعين، تتعدد ويجب أن تكون جزءًا من النظام الغذائي اليومي للمحافظة على الصحة العامة والوقاية من الأمراض المزمنة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.



1. الأسماك الدهنية

الأسماك مثل السلمون، والتونة، والماكريل غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية، التي تعتبر مضادة للالتهابات وتساعد على حماية القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وهي شائعة لدى النساء بعد الأربعين. كما أن الأوميغا-3 مفيدة لصحة الدماغ وتحافظ على التركيز العقلي وتقلل من احتمالات الإصابة بالاكتئاب.

2. الخضراوات الورقية الداكنة

تعتبر السبانخ، والكرنب الأجعد (الكالي)، والسلق، والخس من الخضروات الورقية الغنية بمضادات الأكسدة، التي تحمي الجسم من الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة. تحتوي أيضًا على فيتامين ك، الذي يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز صحة العظام، وهو مهم بشكل خاص مع تقدم العمر. تحتوي الخضروات الورقية أيضًا على الألياف، التي تعزز من صحة الجهاز الهضمي وتساعد في السيطرة على الوزن.



3. التوت

يعتبر التوت من الأغذية الغنية بالفيتامينات، والمعادن، والألياف، ومضادات الأكسدة. تشير الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في التوت، مثل الأنثوسيانين، تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان. كما أن التوت يحتوي على نسب منخفضة من السكر، مما يجعله خيارًا جيدًا للحفاظ على مستويات السكر في الدم.

4. المكسرات والبذور

تعدّ المكسرات مثل اللوز والجوز، بالإضافة إلى بذور الشيا وبذور الكتان، مصادر غنية بالدهون الصحية، البروتينات، الألياف، والمعادن مثل المغنيسيوم والزنك. تناول المكسرات والبذور بانتظام يساعد على دعم صحة القلب، وتحسين مستويات الكوليسترول، وتعزيز صحة البشرة والشعر. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي بذور الكتان على أحماض أوميغا-3 الدهنية والألياف القابلة للذوبان، مما يساهم في دعم صحة الجهاز الهضمي وتخفيف بعض الأعراض المرتبطة بتقلبات الهرمونات.

5. اللبن ومشتقاته

منتجات الألبان مثل الزبادي، والحليب، والجبن، غنية بالكالسيوم وفيتامين د، وهما عنصران ضروريان للحفاظ على صحة العظام ومنع هشاشتها، خصوصًا في مرحلة ما بعد الأربعين. اللبن اليوناني، على سبيل المثال، غني بالبروتين ويعزز الشعور بالشبع ويدعم صحة العضلات.

أطعمة صحية للنساء

6. الحبوب الكاملة

مثل الشوفان، الكينوا، والأرز البني، وتعتبر هذه الحبوب مصادر غنية بالألياف، مما يساعد على تحسين الهضم وتقليل مستويات الكوليسترول. كما أن الألياف تساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم، مما يجعل الحبوب الكاملة خيارًا صحيًا للنساء اللواتي يعانين من متلازمة التمثيل الغذائي.

7. الخضروات الملونة

الخضروات مثل الفلفل الحلو، الجزر، والطماطم غنية بالفيتامينات (مثل فيتامين ج وفيتامين أ) والمعادن، ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة الجلد وتعزز المناعة. يعتبر فيتامين ج، الموجود في الفلفل والطماطم، عنصرًا هامًا لدعم إنتاج الكولاجين، مما يساعد على الحفاظ على مرونة البشرة وتقليل علامات التقدم في السن.

8. الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة من نوع الكاتيشين، التي تساعد في تعزيز التمثيل الغذائي وحرق الدهون، كما تساهم في تحسين صحة القلب. قد يساعد تناول الشاي الأخضر بانتظام في خفض مستويات الكوليسترول السيئ وتحسين صحة الأوعية الدموية.

9. البيض

البيض هو مصدر ممتاز للبروتين عالي الجودة، إضافةً إلى فيتامينات ب، الكولين، وفيتامين د. الكولين مهم لصحة الدماغ ويعزز الوظائف العقلية، في حين أن فيتامين د مهم للعظام والمناعة.

10. الثوم والبصل

الثوم والبصل يحتويان على مركبات كبريتية تساهم في تقليل التهابات الجسم وتحسين صحة القلب. وقد أشارت دراسات إلى أن تناول الثوم بانتظام يمكن أن يقلل من ضغط الدم ويخفض مستويات الكوليسترول.