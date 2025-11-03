قبل مسلسل كارثة طبيعية، شخصيات تألق بها الفنان محمد سلام

يواصل الفنان محمد سلام تأكيد حضوره المميز على الساحة الدرامية، من خلال مسلسل كارثة طبيعية الذي لفت الأنظار منذ عرض أول حلقتين منه، بفضل قصته المختلفة وأداء أبطاله المميز، حيث يجسد سلام في العمل شخصية شاب من الطبقة المتوسطة يعمل في إحدى شركات الاتصالات، ويعيش حياة بسيطة ويحاول قدر الإمكان تلبية احتياجات منزله، لكن حياته تنقلب رأسا على عقب حين يكتشف أن زوجته حامل في خمسة توائم، لتبدأ سلسلة من المواقف التي تجمع بين الكوميديا والدراما، وتكشف صراعه بين المسئولية والمفاجأة التي غيرت مجرى حياته.

هذا الظهور الجديد لمحمد سلام يعيد إلى الأذهان مشواره المليء بالشخصيات التي تركت بصمة خاصة في ذاكرة الجمهور، حيث تميز بقدرته على تقديم الكوميديا بخفة ظل تلقائية، ومن أبرز الشخصيات التي سبق وقدمها سلام ولاقت إعجاب الجمهور:

شخصيات تألق بها الفنان محمد سلام

برز سلام في شخصية هجرس بمسلسل الكبير أوي بأجزائه المختلفة، وهي من أكثر أدواره جماهيرية، إذ جسد خلالها شابًا ريفيا بسيطا وصديقا لجوني، يورط نفسه دوما في مواقف طريفة بسبب سذاجته وتلقائيته.

كما قدم شخصية موكوس في مسلسل جت سليمة مع دنيا سمير غانم، حيث أظهر جانبًا مختلفًا من الكوميديا الممزوجة بالعفوية، إلى جانب دوره المميز عاصم في فيلم ماما حامل أمام ليلى علوي، والذي جسد فيه الابن الطيب المتردد في مواجهة مفارقات الحياة العائلية.

ولم يغب سلام عن السينما الشبابية، إذ قدم أداء لافتا في فيلم عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره فينتهي به الأمر إلى المهزلة بدور هاني، وهو نموذج للشاب الذي يجد نفسه في مواقف عبثية مضحكة، بينما تألق أيضا في مسلسل لالا لاند بدور باسم، وفي نيللي وشيريهان بشخصية هاني الدبدوب التي أضافت له مزيدًا من الشعبية والحضور الكوميدي.

قصة مسلسل كارثة طبيعية

تدور أحداث مسلسل "كارثة طبيعية" في إطار كوميدي اجتماعي حول رجل متزوج حديثا يدعى محمد شعبان (محمد سلام) ينتمي إلى الطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح من أجل بناء نفسه ومستقبله وتوفير الرعاية والمصروفات لأولاده، وتتصاعد الأحداث وسط العديد من المفارقات الكوميدية، مع مناقشة قضايا وموضوعات تهم جميع البيوت المصرية.

المسلسل بطولة محمد سلام وجهاد حسام الدين وحمزة العيلي وكمال أبو رية، ومن تأليف أحمد عاطف، وإخراج حسام حامد.

يذكر أن مسلسل "كارثة طبيعية" كان من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان الماضي إلا أنه تأجل قبل بدء الموسم بأيام قليلة.

