طريقة عمل كفتة اللحم بالطحينة فى خطوات بسيطة

طريقة عمل كفتة اللحم بالطحينة، كفتة اللحم بالطحينة من الأكلات الشرقية الأصيلة التي تشتهر بها المطابخ العربية، خاصة في بلاد الشام ومصر.

وطريقة عمل كفتة اللحم بالطحينة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتمتاز هذه الأكلة بمذاقها الغني والدهني اللذيذ، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل كفتة اللحم بالطحينة.

مكونات عمل كفتة اللحم بالطحينة:-

نصف كيلو من اللحم المفروم يفضل أن يحتوي على القليل من الدهن ليعطي طراوة ونكهة

بصلة متوسطة الحجم مبشورة ناعم

نصف كوب بقدونس مفروم

ملح حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بهارات لحم

رشة قرفة اختياري لإضافة نكهة دافئة

مكونات الصوص (الطحينة)

نصف كوب طحينة

نصف كوب لبن زبادي

نصف كوب ماء دافئ قد تحتاج أكثر أو أقل حسب القوام المطلوب

عصير ليمونة كبيرة

فص ثوم مهروس

رشة ملح وفلفل أسود

مكونات إضافية للوجه:

شرائح طماطم

شرائح بصل

شرائح فلفل أخضر أو ألوان اختياري

قليل من زيت الزيتون أو السمن البلدي

طريقة عمل كفتة اللحم بالطحينة

في وعاء كبير، ضعي اللحم المفروم، والبصل المبشور، والبقدونس، والملح، والفلفل، والبهارات.

اعجني المكونات جيدا بيديك حتى تتجانس ويصبح اللحم متماسك.

يمكنك تشكيل الكفتة على شكل أصابع متوسطة الطول أو فردها في الصينية مباشرة بشكل طبقة متجانسة.

سخني ملعقة من الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

قومي بتحمير الكفتة قليلا من الجانبين فقط حتى تأخذ لون ذهبي خفيف دون أن تنضج تماما.

ضعي الكفتة في صينية الفرن.

في وعاء، اخلطي الطحينة مع اللبن الزبادي وعصير الليمون والثوم المهروس.

أضيفي الماء تدريجيًا مع التحريك المستمر حتى يصبح الخليط كريمي وسائل قليلا.

تبليه بالملح والفلفل الأسود حسب الذوق.

وزعي شرائح الطماطم والبصل والفلفل فوق الكفتة.

اسكبي خليط الطحينة فوق المكونات في الصينية.

رشي القليل من زيت الزيتون على الوجه لإعطاء لمعة ونكهة شهية.

سخني الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة تتراوح بين 25 إلى 35 دقيقة، أو حتى تنضج الكفتة تماما ويتماسك خليط الطحينة.

يمكنك تشغيل الشواية لبضع دقائق في النهاية لتحمير الوجه وإكسابه لون ذهبي.

لنجاح صينية الكفتة بالطحينة، استخدمي لحم يحتوي على نسبة من الدهن حتى لا تجف الكفتة أثناء الطهي.

لا تبالغي في كمية الماء داخل صوص الطحينة حتى لا يصبح سائل جدا.

يمكنك إضافة القليل من البطاطس المقلية أسفل الكفتة لتمنح الطبق نكهة إضافية وشكل مميز.

يفضل تقديمها ساخنة مع الخبز العربي أو الأرز الأبيض.

قدمي صينية كفتة اللحم بالطحينة في طبق تقديم واسع مزينة برشة بقدونس مفروم على الوجه.

يمكن تقديمها إلى جانب الأرز بالشعيرية أو الخبز البلدي والسلطة العربية أو التبولة.

