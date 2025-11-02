الأحد 02 نوفمبر 2025
المستشار الألماني: اتصلت بنتنياهو واتفقنا على ضرورة صمود الاتفاق

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الأحد: اتصلت بنتنياهو واتفقنا على أن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يصمد.


المستشار الألماني: هناك حاجة إلى وصول آمن للمساعدات

وأضاف المستشار الألماني، أن هناك حاجة إلى وصول آمن للمساعدات وعلى حماس إعادة رفات جميع الرهائن.

وفي السياق ذاته قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في تصريح لـ"سي إن إن":  إنه يجب أن يكون هناك تفويض واضح ومحدد بشأن أي وجود دولي في غزة.

قطر: يجب أن يكون هناك تفويض واضح ومحدد بشأن أي وجود دولي في غزة

وأضاف  محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنهم يعملون مع الولايات المتحدة حاليا على تحديد هذا التفويض.

وأشار رئيس الوزراء القطري إلى أن  جهة التواصل بين الغزيين والقوة الدولية يجب أن تكون فلسطينية، في إشارة إلى أهمية وجود تنسيق محلي يضمن احترام السيادة الفلسطينية وتنظيم إدارة المرحلة المقبلة في غزة.

وردا على سؤال بخصوص وقف إطلاق النار والانتهاكات، قال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "إذا نظرنا للصفقة نفسها.. الأمر ليس بهذه البساطة.. إنها معقدة للغاية".

غرفة عمليات لتجنب التصعيد

وصرح وزير الخارجية القطري بأن انتهاكات وقف إطلاق النار في قطاع غزة تحدث يوميا، لافتا إلى أن الدوحة لديها ما تسميه بغرفة عمليات لتجنب التصعيد.

وأشار  إلى أن هناك محادثات بين جميع الفصائل الفلسطينية من أجل تشكيل لجنة تكنوقراط تتولى شؤون غزة خلال الفترة الانتقالية.

وشدد على أنه "لا يمكن الفصل بين غزة والضفة فهما وحدة واحدة تشكلان الدولة الفلسطينية المستقبلية".

وأكد وزير الخارجية القطري أنه لا يوجد سوى حل الدولتين حتى إذا كانت رغبات السياسيين في إسرائيل عكس ذلك.

