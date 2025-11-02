غدا، محاكمة 5 متهمين في قضية التعدي على الطالبة سما

تنظر محكمة جنوب الجيزة، غدا، محاكمة 5 متهمين في قضية التعدي على “سما” طالبة بمنطقة الطالبية.

أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتعدي على الطالبة سما

البداية كانت برصد الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية منشور مدعوم بصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من تعدي طالبة وذويها على ابنتها بالضرب بالعصا وإحداث إصابتها حال خروجها من المدرسة بمنطقة الهرم بالجيزة.

وكان قسم شرطة الطالبية بالجيزة تلقى بلاغًا من ربة منزل – وبصحبتها ابنتها مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بتضررها من طالبة وذويها بالتعدي على ابنتها بالضرب وإحداث إصابتها حال خروجها من المدرسة، وذلك على خلفية مشادة سابقة وقعت بين الطالبتين داخل المدرسة.

وأمكن تحديد وضبط المشكو في حقهم طالبة، ووالدتها، وشقيقتها، وشقيقها – مقيمون بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

