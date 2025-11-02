الدوري الإيطالي، ميلان يتقدم على روما 0/1 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة ميلان ضد روما بنتيجة 0/1 للروسونيري، في المباراة التي تقام مساء اليوم الأحد، في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي، على ملعب سان سيرو.

سجل بافلوفيتش هدف ميلان في شباك روما في الدقيقة 39.

تشكيل ميلان ضد روما

تشكيل روما أمام ميلان

تاريخ مواجهات ميلان وروما في جميع المسابقات

التقي ميلان ضد روما في 202 مباراة في جميع المسابقات حقق ميلان الفوز في 85 مباراة مقابل 54 مباراة لنظيره روما وحسم التعادل 63 مباراة وأحرز ميلان 287 هدفا مقابل 230 هدفا لفريق روما.

