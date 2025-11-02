أخبار الحوادث اليوم: تأييد سجن أم شهد شريكة سفاح التجمع 10 سنوات.. إنذار رسمي لنقابة المهن التمثيلية بشطب عباس أبو الحسن.. حقيقة فيديو وقوع انفجار على الطريق الدائري

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

القبض على 4 شباب تحرشوا بالفتيات أمام مدرسة بالدقهلية

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط 4 شباب لقيامهم بمضايقة الفتيات أمام إحدى المدارس بمحافظة الدقهلية، عقب تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة من مدرس بالمدرسة بشأن الواقعة.

بالصور، الداخلية تسقط عصابة بحوزتها 2.25 طن مخدرات قيمتها 150 مليون جنيه فى السويس

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربة قوية لأباطرة جلب وترويج المواد المخدرة فى مصر، حيث نجحت فى إلقاء القبض على عصابة مكونة من 6 أشخاص فى محافظة السويس وبحوزتهم أكثر من 2 طن مخدرات، تقدر قيمتها بنحو 150 مليون جنيه.

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو مزعوم لانفجار على الطريق الدائري

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية صحة ما تم تداوله عبر بعض حسابات عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن الزعم بحدوث انفجار صباح السبت 1 نوفمبر بالطريق الدائري في اتجاه ميدان الرماية.

رفض رده، ضبط شخص استولى على أموال حُولت له بالخطأ بمدينة نصر

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على شخص لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالي تم تحويله إليه عن طريق الخطأ من حساب بنكي ورفضه رد المبلغ لصاحبه بمدينة نصر.

ضبط 14 شخصًا استغلوا 18 طفلًا في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 14 شخصًا بينهم 8 رجال و6 سيدات لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

تأييد سجن أم شهد "شريكة سفاح التجمع" 10 سنوات

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من أم شهد شريكة سفاح التجمع على حكم سجنها 10 سنوات وأيدت الحكم السابق.

تأجيل أولى جلسات محاكمة البلوجر محمد عبد العاطي إلى 8 نوفمبر

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل أولى جلسات محاكمة البلوجر محمد عبدالعاطي، بتهمة نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظا خادشة للحياء لتعذر حضور المتهم من محبسه، وذلك لجلسة 8 نوفمبر الجاري

إنذار رسمي لنقابة المهن التمثيلية تطالب بشطب عباس أبو الحسن بسبب دعوته لمنع الإنجاب

تقدم أحد المحامين بإنذار رسمي حمل رقم 64321 محضرين الأزبكية، لنقيب الممثلين يطالبه بشطب الممثل عباس أبو الحسن وإحالته للجهات التحقيق مع تعويض مليار جنيه بسبب تصريحاته الأخيرة حول عدم الإنجاب.

تأجيل محاكمة 292 متهما بتنظيم داعش التجمع الخامس لـ 4 يناير

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تاجيل محاكمة 292 متهما بتنظيم داعش التجمع الخامس، في القضية رقم 1679 لسنة 2024، إلي جلسة 4 يناير المقبل لحضور المتهمين من محبسهم.

