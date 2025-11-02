إنذار رسمي لنقابة المهن التمثيلية تطالب بشطب عباس أبو الحسن

تقدم أحد المحامين بإنذار رسمي لنقيب الممثلين يطالبه بشطب الممثل عباس أبو الحسن وإحالته للجهات التحقيق مع تعويض مليار جنيه بسبب تصريحاته الأخيرة حول عدم الإنجاب.

وجاء في الإنذار أنه قد تداولت المواقع تصريحات للمثل عباس أبو الحسن تحرض المواطنين على عدم الإنجاب ووصف الكون بقلة الموارد ورفضا للطبيعة الإلهية التي ضمنت لكل مخلوق رزقه وأجله ودوره، حياة فيها الموت بفراق الأحبة أمر حتمي.



ووصف الإنذار تصريحات الممثل أبو الحسن بالفلسفة الرخيصة المستلهمة من الثقافات والأساطير الإغريقية التي تعتمد على نشر فكر الكفر والإلحاد.

وأشار الإنذار أن تلك التصريحات الغير مسئولة هي تحمل عقوبات تصل إلى الشطب من سجلات نقابة الممثلين طبقا لنص القانون رقم 35 لسنة 1978.

وأوضح الإنذار أن تصريحات أبو الحسن تصل إلى مستوى الجرائم الجنائية فيما يتعلق بازدراء الأديان وتكدير السلم المجتمعي ونشر الفزع وإضعاف الثقة في مؤسسات الدولة طبقا للمواد من قانون العقوبات المصري وقانون مكافحة جرائم المعلومات.

وطالب الإنذار نقابة الممثلين بإحالة الأمر للجنة تحقيق نقابية وإيقاف تصريح مزاولة المهنة للممثل عباس أبو الحسن وإحالة الأمر لجهات التحقيق لمحاسبته.

وتوعد الإنذار نقابة المهن التمثيلية إن لم تقم باتخاذ إجراءات ضد الفنان عباس أبو الحسن فسيختصم النقيب بشخصه وصفته في دعوى تعويض بمبلغ مليار جنيه بموجب المبدأ القانوني.

