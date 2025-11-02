حكم نهائي..إسدال الستار بحبس أم شهد شريكة سفاح التجمع 10 سنوات.. التحقيقات: المتهمة قدمت ابنتها والفتيات مقابل 2000 جنيه في الليلة

أسدلت محكمة النقض الستار على قضية حنان منسي المعروفة إعلاميا بـ أم شهد شريكة سفاح التجمع وقضت برفض الطعن المقدم منها على حكم سجنها 10 سنوات وأيدت الحكم السابق.

وخلال التقرير التالي نرصد تفاصيل القضية

في سبتمبر 2024 قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد 10 سنوات على شريكة سفاح التجمع وتغريمها 200 ألف جنيه، في اتهامها باستقطاب السيدات للمتهم لممارسة الأعمال المنافية للآداب.



التحقيقات.. أم شهد قدمت ابنتها للمتعة الحرام

وأوضحت في حيثيات الحكم بأن حنان منسي الشهيرة بـ "أم شهد" قوادة سفـاح التجمع: كانت تقدم ابنتها للمتعة المحرمة للراغبين من الرجال ومن بينهم سفاح التجمع، وكانت تتقاسم الأموال مع ابنتها بعد كل ليلة حمراء تقضيها، بالإضافة إلى أنها كانت تقدم الفتيات لراغبي المتعة مقابل 2000 جنيه سعر الليلة.

2000 جنيه سعر الليلة

وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم على «أم شهد»، أنها استخدمت أجساد الفتيات واستغلالهن عبر إقامة علاقات غير شرعية مع الرجال والعمل معها في الدعارة وتسهيل المتعة بدون تمييز وتحصلها على منفعة مادية منهن من وراء استغلالهن مقابل إعطائهن جزءا منه، وتعاملت في نجلتها فتحية قطب، المجني عليها الأولى واستغلتها في الأعمال المنافية مستغلة سلطتها عليها وأنها القائمة على تربيتها وتقديمها لراغبي المتعة، حيث عرضت أخلاق نجلتها المجني عليها فتحية قطب للخطر وأعمال منافية للآداب.



المتهمة.. قدمت ابنتي للمتعة الحرام في سن 15



وأقرت المتهمة في تحقيقات النيابة أن ابنتها «فتحية»، عندما كانت في سن 5 سنوات، كانت تشاهدها في أوضاع مخلة خلال تلك الأعمال المنافية للآداب، وعندما وصلت لسن 15 عاما قدمتها لراغبي المتعة بمقابل مادي، وكانت تتقاسم معها العائد.



كما تعاملت أم شهد في شخص طبيعي وهي المجني عليها الثانية «مجهولة الهوية»، والتي تم التعرف عليها باسم «نورا»، حال كونها لم تبلغ 18 عاما وكان ذلك بطريق الاستخدام والإيواء بواسطة الاحتيال والخداع واستغلال حالة الضعف والحاجة لديها تمهيدا للتعامل عليها واستغلالها في أعمال الدعارة وتقديمها إلى راغبي المتعة بدون تميز وتحصلها على مبلغ بأن قدمتها إلى سفاح التجمع راغب المتعة لممارسة الأعمال المنافية نظير 2000 جنيه.



تفاصيل الواقعة



وقالت النيابة العامة إنه ورد إخطار من الشرطة بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقاة بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بورسعيد، فبادرت النيابة العامة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثة، وأصدرت قرارها برفعِ البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان.

المتهمة كانت تجلب الفتيات لسفاح التجمع

وطلبِ تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قتلها وتخلص من جثتها بمكان العثور عليها، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.. ونفاذًا لذلكَ أُلقِيَ القبض عليه من مسكنه والسيارة التي استخدمها في نقل الجثة وكذا هاتفيْه المحمولين.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم تيك توكر شهير يتابعه ما يقرب من 8 ملايين شخص، على حساب باسم "فونكس" لتعليم اللغة الإنجليزية، وبين متابعيه فئات عمرية صغيرة.

وأشارت التحقيقات إلى أن سفاح التجمع صاحب حساب «فونكس» على تيك توك يقدم من خلاله محتوى لتعليم اللغة الإنجليزية، وبين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي يتصيد ضحاياه من ساقطات وفتيات ليل، ويمارس الرذيلة معهن وتعمد تصويرهن أثناء العلاقة ليحتفظ بالفيديوهات على هاتفه.

وكشف الفحص المبدئي لهاتف سفاح التجمع، احتوائه على عدد كبير من الفيديوهات مع فتيات الليل والضحايا مدونًا اسم كل ضحية على المقطع الخاص بها وكان من بينهم رحمة 19 عامًا إحدى الضحايا التي يحتفظ بصور ومقطع فيديو لها على هاتفه.

وكشفت التحقيقات في واقعة سفاح التجمع عن متهمة جديدة تدعى حنان، كانت مهمتها استقطاب الفتيات والسيدات لـ كريم مسلم، سفاح التجمع، وذلك بعد أن جرى التحقيق معها فى نيابة بورسعيد، واعترفت بمشاركتها في الجرائم.

وقالت حنان شريكة سفاح التجمع، في التحقيقات: إن كريم كانت له شروط محددة في الفتيات التي كان يطلب منها استقطابهم لممارسة الرذيلة، وكانت ترسل له صورا ضوئية قبل أن تتفق مع الضحية.

وتابعت: أنا من ساعة ما سمعت عن القبض عليه، وأنا كنت عارفة أنه هيجيب رجلي في القضية، موضحة أن كريم مكنش بيحب التخان.

واعترفت شريكة السفاح، أنها كانت تحصل منه على مبالغ مالية مقابل استقطاب فتيات مناسبات لرغباته.

وأوضحت شريكة سفاح التجمع، أنه كان يطلب منها مُمارسات للفاحشة ذات خبرة على حد قولها، وكان يقول لها إنه يمارس معهن الرذيلة بصورة مختلفة وغير مألوفة وذات طبيعة خاصة، وهي الأخرى كانت تبحث له عن طلباته من أجل المال.

