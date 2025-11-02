بحضور أبو ريدة، منتخب الناشئين يواصل استعداداته لكأس العالم بقطر (صور)

واصل منتخب الناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة، تدريباته اليومية في معسكره المغلق بالعاصمة القطرية الدوحة، تحت قيادة مديره الفني أحمد الكاس، في إطار استعداداته لخوض مباراته الأولى في بطولة كأس العالم للناشئين بقطر.

وحضر مران منتخب الناشئين هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، وحرص على مؤزارة لاعبي الفريق وحثهم على بذل أقصى ما لديهم من جهد من أجل تحقيق الفوز أمام منتخب هايتي في الجولة الافتتاحية بالمونديال، وهو ما يسهل مهمتهم في حصد أحد بطاقتي التأهل للدور التالي في المونديال.

موعد مباراة مصر وهايتي في كأس العالم للناشئين

تقام منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره منتخب هايتي في بداية مشواره في دور المجموعات ببطولة العالم للناشئين “قطر 2025”، يوم الثلاثاء المقبل 4 نوفمبر، في افتتاح مواجهات المجموعة الخامسة، والتي تضم معهما منتخبي فنزويلا وإنجلترا.

القناة الناقلة لمباراة مصر وهايتي

وتنطلق صافرة مباراة مصر وهايتي في الثالثة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة الرابعة والنصف بتوقيت الدوحة، وتنقل على الهواء مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت المفتوحة، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة.

يستضيف ملعب اسباير زون 5 مباراة منتخب مصر وهايتي.

قائمة منتخب مصر بكأس العالم تحت 17 عاما

وتضم بعثة منتخب الناشئين في كأس العالم بقطر، 21 لاعبا في القائمة الرسمية الخاصة بالبطولة هم:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز، عمرو عادل، محمد طارق.

خط الدفاع: حمزة الدجوي، نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام.

خط الوسط: عمر كمال، عمر أبوطالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري.

خط الهجوم: حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب.

