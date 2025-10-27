مواعيد مباريات منتخب مصر في مونديال الناشئين بقطر

يستعد منتخب مصر تحت 17 سنة لخوض منافسات بطولة كأس العالم للناشئين، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل والتي تشهد لأول مرة مشاركة 48 منتخبا تمثل كل قارات العالم.

مجموعة مصر في مونديال الناشئين بقطر

وكانت قرعة مونديال الناشئين أوقعت منتخب مصر في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات إنجلترا وفنزويلا وهايتي.

مواعيد مباريات منتخب مصر في مونديال قطر

تستعرض فيتو في السطور التالية مواعيد مباريات مصر في مونديال الناشئين على النحو التالي:

مصر ضد هايتي - الثلاثاء 4 نوفمبر - 4:30 مساء - بتوقيت القاهرة

مصر ضد فنزويلا - الجمعة 7 نوفمبر - 4:30 مساء - بتوقيت القاهرة

مضر ضد انجلترا - الإثنين 10 نوفمبر - 6:45 مساء - بتوقيت القاهرة

بعثة منتخب مصر تصل الدوحة

ووصلت بعثة منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، إلى العاصمة القطرية الدوحة، السبت الماضي، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم.

ويرأس بعثة منتخب مصر للناشئين في قطر وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويضم الجهاز الفني كل من: أحمد الكاس المدير الفني، محمد إبراهيم المدرب العام، أحمد فوزي مدرب حراس المرمى، عبدالرحمن عيسى معد بدني، سالم حنيش محلل أداء، محمد الصايغ المنسق الإعلامي، الدكتور عمرو طه رئيس الجهاز الطبي للمنتخب، ومحمد الشيشتاوي علاج طبيعي، ومحمد السيد تدليك، وشريف جمعة مسؤول المهمات.

قائمة منتخب مصر للناشئين في مونديال قطر، فيتو

قائمة كأس العالم تحت 17 عاما

وتضم بعثة منتخب مصر للناشئين في كأس العالم 21 لاعبا في القائمة الرسمية الخاصة بالبطولة هم:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز، عمرو عادل، محمد طارق.

خط الدفاع: حمزة الدجوي، نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام.

خط الوسط: عمر كمال، عمر أبوطالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري.

خط الهجوم: حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب

ويعد منتخب مصر تحت 17 عامًا، واحدًا من 6 منتخبات عربية تأهلت للمشاركة في كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025. إلى جانب كل من منتخب قطر ممثل الدولة المضيفة، والسعودية، والإمارات، وتونس، والمغرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.