التفاصيل الكاملة لأزمة منتخب مصر مع ليفربول ومانشستر سيتي بسبب صلاح ومرموش

محمد صلاح وعمر مرموش،
محمد صلاح وعمر مرموش، فيتو

تلوح في الأفق أزمة جديدة بين ناديي ليفربول ومانشستر سيتي مع منتخب مصر بشأن انضمام النجمين محمد صلاح وعمر مرموش لمعسكر الفراعنة قبل أمم إفريقيا، والتي تشهد مباراة ودية نيجيريا المقررة يوم 14 ديسمبر المقبل.

التفاصيل الكاملة للأزمة 

وأكدت تقارير بريطانية، أبرزها صحيفة تليجراف، أن ليفربول متمسك ببقاء قائده حتى خوض مواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي يوم 13 ديسمبر، بينما يرغب المدير الفني للمنتخب حسام حسن في ضم صلاح مبكرًا ليكون ضمن القائمة منذ انطلاق المعسكر ونفس الأمر بالنسبة لمانشستر سيتي مع مرموش.

وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يحق للجهاز الفني لمنتخب مصر استدعاء لاعبيه المحترفين بدءًا من 7 ديسمبر، أي قبل أسبوع من المباراة الدولية واسبوعين من البطولة المجمعة مثل أمم إفريقيا.

الصحيفة ذاتها أشارت إلى أن ليفربول، ومعه مانشستر سيتي، قد يرفضان مشاركة محمد صلاح وعمر مرموش في اللقاء الودي حيث يرغبان في تواجدهما حتى التوقف الدولي.

وقد تشهد الأيام المقبلة محاولات للتنسيق بين اتحاد الكرة المصري وإدارة ليفربول والسيتي لتجنب تصعيد الموقف وضمان مشاركة نجم الفراعنة وفق اللوائح.

