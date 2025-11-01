السبت 01 نوفمبر 2025
رياضة

كأس العالم للناشئين، موعد مباراة منتخب مصر وهايتي والقناة الناقلة

منتخب مصر تحت 17
منتخب مصر تحت 17 سنة، فيتو

يستعد منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، لخوض مبارياته في بطولة كأس العالم للناشئين، التي تستضيفها قطر في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبلين بمشاركة 48 منتخبا يمثلون كل قارات العالم.

موعد مباراة مصر وهايتي في كأس العالم للناشئين

تقام منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره منتخب هايتي في بداية مشواره في دور المجموعات ببطولة العالم للناشئين “قطر 2025”، يوم الثلاثاء المقبل 4 نوفمبر، في افتتاح مواجهات المجموعة الخامسة، والتي تضم معهما منتخبي فنزويلا وإنجلترا.

 

القناة الناقلة لمباراة مصر وهايتي

وتنطلق صافرة مباراة مصر وهايتي في الثالثة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة الرابعة والنصف بتوقيت الدوحة، وتنقل على الهواء مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت المفتوحة، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة.

بيتضيف ملعب اسباير زون 5 ملعب مباراة منتخب مصر وهايتي.

منتخب الناشئين يستعد لمنافسات المونديال، فيتو
منتخب الناشئين يستعد لمنافسات المونديال، فيتو

قائمة منتخب مصر بكأس العالم تحت 17 عاما 

وتضم بعثة منتخب مصر للناشئين في كأس العالم بقطر، 21 لاعبا في القائمة الرسمية الخاصة بالبطولة هم:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز، عمرو عادل، محمد طارق.

 خط الدفاع: حمزة الدجوي،  نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام.  

خط الوسط: عمر كمال، عمر أبوطالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري.

خط الهجوم: حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب.

