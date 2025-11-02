الأحد 02 نوفمبر 2025
تعرف على هدافي مباريات الأهلي والمصري قبل لقاء الليلة في الدوري الممتاز

الأهلي والمصري
الأهلي والمصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب لخوض مواجهة قوية مساء اليوم الأحد، أمام نظيره فريق المصري البورسعيدي، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز

هدافو مباريات الأهلي والمصري 

ويعد السيد الضيظوي هداف مباريات الفريقين بالدوري الممتاز، أحرز الضيظوي عشرة أهداف، منها سبعة للمصري وثلاثة للأهلي. 

ويتصدر كل من صالح سليم ومحمود الخطيب وشريف عبد المنعم وحسام حسن قائمة هدافي الأهلي في مرمى المصري برصيد خمسة أهداف لكل منهم، ثم فؤاد صدقي وتوتو وأحمد مكاوي وطه إسماعيل وأحمد بلال برصيد أربعة أهداف لكل منهم. 

بينما يتصدر السيد الضيظوي قائمة هدافي المصري في مرمى الأهلي برصيد سبعة أهداف، يليه كل من محمد شاهين ومحمد سلامة «إينو» برصيد أربعة أهداف لكل منهما.

مباراة الأهلي والمصري 

ويحمل اللقاء طابعا خاصا للنادي الأهلي والذي يسعى للعودة إلى طريق الانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية أمام بتروجيت، حيث يدخل الفريق المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز. 

ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز لرغبته في مصالحة جماهيره واستعادة الثقة قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، حيث تعد مواجهة المصري البروفة الأخيرة للمارد الأحمر قبل البطولة المرتقبة.

وعلى الجانب الأخر، يدخل المصري البورسعيدي اللقاء بهدف تحقيق نتيجة إيجابية بعد تعادله سلبيا في الجولة الماضية أمام سموحة، حيث يأمل الفريق البورسعيدي في تقديم أداء قوي والخروج بنتيجة تساعده على مواصلة المنافسة وتعديل مساره في جدول الترتيب.

ترتيب الأهلي والمصري في الدوري الممتاز 

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة حقق خلالها 6 انتصارات، وتعادل في 4 لقاءات، وتلقى خسارة واحدة.

في المقابل، يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثالث برصيد 19 نقطة، من 11 مباراة أيضًا، فاز في 5 مواجهات، وتعادل في 4، وتعرض للهزيمة في مباراتين.

موعد مباراة الأهلي أمام المصري والقنوات الناقلة 

وتنطلق مباراة الأهلي والمصري في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد وتنقل عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري. 

