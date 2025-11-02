الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

منها إبعاد وسحب جنسية وتعديلات على تراخيص المخلفات، أهم القرارات الحكومية اليوم بالجريدة الرسمية

وزير الداخلية اللواء
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 245، الصادر في 2 نوفمبر 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، وأبرزها قرارات وزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة البيئة، ومحافظة القاهرة.

وجاءت القرارات كالتالي: 
-قرارات وزارة الداخلية، بشأن الأذن لكل من الـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، ورد الجنسية المصرية لـ9 أشخاص. والأذن لـ 13 مواطنًا التجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

-قرارات وزارة الداخلية بإبعاد أردني وتشادي خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

-قرارات وزارة التضامن الاجتماعي بشأن إزالة التعدي بالقوة على عقار رقم 460 شارع الزهور بالهانوفيل العجمي البحري قسم الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، والعقار رقم (80) ش بورسعيد ناصية شارع الدالى بجوار نقطة شرطة كامب شيزار باب شرقى بمحافظة الإسكندرية، والعقار رقم (8) شارع (11) المتفرع من حجر النواتية- باكوس- قسم أول الرمل بمحافظة الإسكندرية.

-قرار وزارة البيئة، بشأن تحديد مقابل الخدمات التالية، التى يقدمها جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بخلاف ضريبة القيمة المضافة المقررة، وتكون طبقًا للآتي:


1 - مقابل دراسة طلبات إدخال أى تعديلات على التراخيص أو الموافقات أو التصاريح التى يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات النشطة للإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة مبلغ مقداره  2000 جنيه فقط.


2 - مقابل تقديم طلب تظلم من القرارات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 مبلغ مقداره 2000 جنيه ) فقط جنيه.


استثناء من المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 113 لسنة 2022، تخفض رسوم إصدار ترخيص مزاولة نشاط جمع ونقل الملخلفات الزراعية، قش الأرز لمواقع  التجميع ( لتكون 1000 جنيه) فقط ألف جنيه مصرى فقط (بخلاف ضريبة القيمة المضافة المقررة.

 


-وقرار محافظة القاهرة بشأن إلغاء الشطف المعتمد بالقرار رقم 15695 لسنة 2014 والمار بمبنى مقر حى الأميرية الجديد بشارع عمر المختار.

 

