أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 232 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 232، الصادر في 18 أكتوبر 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ووزارة الإسكان والمرافق، ومحافظات كفر الشيخ وأسوان.



-قرارات وزارة الداخلية بشأن الأذن لكل من 42 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. وإبعاد محمد نوري محمد ذكي جوخاي، سوري الجنسية، وعبد الله إحسان على الدجيلي، عراقي الجنسية، من البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

-وقرارات وزارة الإسكان، بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (304/230/2017 )بمساحة 8٫08 فدان بما يعادل 33934٫78 متر مربع الواقعة بمنطقة القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد المخصصة لـ إيجى بلان جروب للتنمية العقارية لإقامة مشروع عمرانى متكامل.



وقرار اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم جزء من المرحلة الأولى وكذا اعتماد تخطيط وتقسيم المرحلة الثانية بقطعة الأرض بمساحة 844617 متر مربع بما يعادل 201٫06 فدان بمنطقة جميمة بقطاع الضبعة بالساحل الشمالى الغربى (القطاع الثانى) المخصصة لشركة كيان للتنمية العقارية "ش.م.م" لإقامة مشروع سياحى والصادر بشأنها القرار الوزارى رقم 421 لسنة 2021، والمعدل بالقرار رقم 72 لسنة 2022.



-وقرار محافظة كفر الشيخ بإلغاء مشروع التقسيم باسم المواطن عمرو محمد خليل رجب، وكيلًا عن ورثة ثريا أحمد مصطفى رجب الواقع بالمدخل الغربى- منطقة (ج) بمدينة فوة، والمعتمد بقرار المحافظ رقم 931 لسنة 2021.



-وقرار محافظة أسوان بمد العمل بالقرار رقم 255، لسنة 2021، والمعدل بالقرار رقم 291 لسنة 2022، لمدة ثلاث سنوات.

