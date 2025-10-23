الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 237 بجريدة الوقائع المصرية

المستشار عدنان الفنجري
المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها رقم 237، الصادر في 23 أكتوبر 2025، أهم القرارات الحكومة اليوم، أبرزها قرارات وزارة العدل، ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم، ووزارة السياحة والآثار، ووزارة الزراعة.
-قرارات وزارة العدل بإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق المعصرة، وإنشاء نيابة رشيد، ونقل مقر فرع توثيق ضواحي قنا، ونقل مقر مكتب الشهر العقاري والتوثيق بقنا، وتعديل تشكيل ومقار بعض لجان التوفيق فى المنازعات فى الجهات الإدارية.
قرارات وزارة الداخلية، بإبعاد سوري ويمني وسوداني وبورندي خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
-وقرار وزارة التربية والتعليم، بشأن نزع ملكية المساحة المتبقية من مساحة الجزء المؤجر من العقار الذى تشغله المدرسة الإسلامية الإعدادية للبنات بمدينة طهطا بسوهاج.

قرار وزارة السياحة والآثار باعتماد الهيكل التنظيمى لهيئة المتحف المصرى الكبير.
-وقرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بحظر نقل الأقطان الزهر من محافظات الوجه القبلى إلى محافظات الوجه البحرى والعكس ويتم حليجها بالمحالج المخصصة لكل صنف فى المحافظة المرخص بها.
-وقرار محافظة الجيزة باعتماد المخطط التفصيلى لقرية طناش ونزلة الزمر بحى الوراق. 

 

