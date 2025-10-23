أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 237 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها رقم 237، الصادر في 23 أكتوبر 2025، أهم القرارات الحكومة اليوم، أبرزها قرارات وزارة العدل، ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم، ووزارة السياحة والآثار، ووزارة الزراعة.

-قرارات وزارة العدل بإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق المعصرة، وإنشاء نيابة رشيد، ونقل مقر فرع توثيق ضواحي قنا، ونقل مقر مكتب الشهر العقاري والتوثيق بقنا، وتعديل تشكيل ومقار بعض لجان التوفيق فى المنازعات فى الجهات الإدارية.

-وقرارات وزارة الداخلية، بإبعاد سوري ويمني وسوداني وبورندي خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

-وقرار وزارة التربية والتعليم، بشأن نزع ملكية المساحة المتبقية من مساحة الجزء المؤجر من العقار الذى تشغله المدرسة الإسلامية الإعدادية للبنات بمدينة طهطا بسوهاج.

-وقرار وزارة السياحة والآثار باعتماد الهيكل التنظيمى لهيئة المتحف المصرى الكبير.

-وقرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بحظر نقل الأقطان الزهر من محافظات الوجه القبلى إلى محافظات الوجه البحرى والعكس ويتم حليجها بالمحالج المخصصة لكل صنف فى المحافظة المرخص بها.

-وقرار محافظة الجيزة باعتماد المخطط التفصيلى لقرية طناش ونزلة الزمر بحى الوراق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.