أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 225 بجريدة الوقائع المصرية

وزير العدل المستشار
وزير العدل المستشار عدنان الفنجري، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 225، الصادر في 8 أكتوبر 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة العدل، ووزارة الإسكان والمرافق، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.


-قرارات وزارة العدل بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على عدة أقسام المساحية في سوهاج، وقنا، والأقصر.
-وقرارات وزارة الإسكان والمرافق، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (م/2 )بمساحة 2٫5 فدان بما يعادل 10500م2، الواقعة بالحوض رقم (32) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ونشاط خدمى تخديمه من الخارج بعلاوة سعرية.
وحذف العقار "3 شارع الجوهرى" بحى الموسكى من سجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة القاهرة، وإضافة العقار رقم (38) شارع طلعت حرب، قصر النيل حى غرب القاهرة، المعروف بسينما ميامى، لسجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة القاهرة، وحذف عقار بمدينة الزقازيق من سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز بالشرقية. 
وتحديد قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض أحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء بنطاق جهاز تنمية مدينة العبور، طبقًا لمخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة ۲۰۲۳، بقيمة 500 جنيه، وذلك للأنشطة والخدمات للمنشآت التى لا تهدف للربح والتى لم يسبق تحديدها من جانب اللجان المنصوص عليها فى القانون رقم 17 لسنة 2019.
وتحديد قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض أحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء بنطاق جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط، طبقًا لمخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتفويض باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة الشرقية عن العام المالى 2025


-وقرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية


 

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 221 بجريدة الوقائع المصرية

منها غلق معهد بأكتوبر، أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 218 بجريدة الوقائع المصرية

