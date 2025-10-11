أهم القرارات الحكومية في العدد 226 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 226، الصادر في 11 أكتوبر 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الإسكان والمرافق، ووزارة السياحة والآثار، ومحافظة الغربية.

وجاءت القرارات كالتالي:

-قرارات وزارة الإسكان والمرافق، باعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم (27) بمساحة 96335٫68 متر مربع، بما يعادل 22٫937 فدان بالمنطقة المحصورة بين خط سوميد ووصلة دهشور الجنوبية بمدينة حدائق أكتوبر المخصصة لشركة أركان للتنمية والاستثمار العقارى ( ش.م.م) لإقامة مشروع عمراني متكامل (فيلات فقط).

-اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (31ج) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000 متر مربع، الواقعة بالحوض رقم (2) بالحزام الأخضر بمدينة الشيخ زايد بمقابل عينى (تنازل عن 50٪) لإلقامة مشروع سكنى والسابق لها صدور القرار الوزارى رقم 466 لسنة 2024.

-قرارات وزارة وزارة السياحة والآثار، بإخضاع (4) مواقع أثرية تقع بجبل الدخان (50 كم شمال غرب الغردقة) بمحافظة البحر الأحمر، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

-قرار إيقاف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة ستة أشهر، اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزارى رقم 170 لسنة 2025، وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.

-قرار محافظة الغربية بالموافقة علي إلغاء شارع على المخطط التفصيلى المعتمد بقرية تطاى، مركز السنطة محافظة الغربية.





