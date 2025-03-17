الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 63 بجريدة الوقائع المصرية

وزير التضامن مايا
وزير التضامن مايا مرسي، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 63، الصادر في 17 مارس 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة التضامن الاجتماعي، ومحافظة مطروح، ووزارة النقل.
-قرار وزارة التضامن الاجتماعى رقم 237 لسنة 2025، بشأن إزالة التعدي بالقوة الجبرية من مجلس الإدارة السابق لجمعية أبرار الإسلام الخيرية المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة على أصول ومستندات الجمعية المالية والإدارية، بالدور الأرضى- مسجد صقر قريش- شيراتون المطار بالقاهرة، وتسليمها للمجلس المعين للجمعية. 
قرار محافظة مطروح قـرار رقم 486 لسنة 2024، باعتماد مخطط استعملات الأراضى لمنطقة شمس الحكمة. وعلى مركز ومدينة مرسى مطروح العمل به فور اعتماده.


-وقرار وزارة النقل، الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 77 لسنة  2025، بمنح الخط الملاحى تخفيضًا فى مقابل استخدام البنية الأساسية للميناء، والمنصوص عليه فى البندين رقم ى (3-1) و(3-2) من المادة (9) من قرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016.    

 


 

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 62 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 59 بجريدة الوقائع المصرية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اهم القرارات الحكومية اليوم أهم القرارات الحكومية جريدة الوقائع المصرية قرارات وزارة التضامن الاجتماعي محافظة مطروح وزارة النقل

مواد متعلقة

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 62 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 59 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 50 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 43 بجريدة الوقائع المصرية

الأكثر قراءة

تفاصيل التقرير الطبي في واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا

مصرع وإصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بطريق السويس

علي جمعة: الانتحار قلة أدب مع الله وكلهم سيدخلون النار باستثناء هذا الشخص

بعد واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا، تعرف على عقوبة البيع بأزيد من الأسعار

وزيرة التضامن تكشف موعد صرف منحة رمضان لأسر تكافل وكرامة

تراجع كبير للدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

وليد سليمان: هختار اسم أبو تريكة لحفره على جدران ستاد الأهلي لأنه شخصية عظيمة

وزيرة التضامن: الرئيس السيسي لم يذكر لفظ فقير مصري

منوعات

المزيد

يشبه الحشرة، الصين تطور روبوت لاستخراج المعادن من الأجرام السماوية

مجهول يشعل النار في رجل بمدينة نيويورك

انهيار برج تاريخي في هولندا دون وقوع إصابات

بأمر أمريكا، رئيس السلفادور يحول بلده لأكبر سجن للعصابات في العالم (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب بالصاغة (تحديث لحظى)

آخر تطورات سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

ارتفاع سعر جرام الذهب في مصر، عيار 21 يصل لـ 4225 جنيها

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تلاوة مرتلة للقارئ الشيخ فتحي خليف من سورة التوبة (فيديو)

الشباب يتساءلون عن التخلص من الحياة والقتل الرحيم وانتحار الأطفال، وعلي جمعة يجيب

ليه ربنا أعطى الإنسان الاختيار طالما قتل النفس حرام؟، علي جمعة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية