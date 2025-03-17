أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 63 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 63، الصادر في 17 مارس 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة التضامن الاجتماعي، ومحافظة مطروح، ووزارة النقل.

-قرار وزارة التضامن الاجتماعى رقم 237 لسنة 2025، بشأن إزالة التعدي بالقوة الجبرية من مجلس الإدارة السابق لجمعية أبرار الإسلام الخيرية المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة على أصول ومستندات الجمعية المالية والإدارية، بالدور الأرضى- مسجد صقر قريش- شيراتون المطار بالقاهرة، وتسليمها للمجلس المعين للجمعية.

-وقرار محافظة مطروح قـرار رقم 486 لسنة 2024، باعتماد مخطط استعملات الأراضى لمنطقة شمس الحكمة. وعلى مركز ومدينة مرسى مطروح العمل به فور اعتماده.

-وقرار وزارة النقل، الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 77 لسنة 2025، بمنح الخط الملاحى تخفيضًا فى مقابل استخدام البنية الأساسية للميناء، والمنصوص عليه فى البندين رقم ى (3-1) و(3-2) من المادة (9) من قرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016.





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