لحظة اندلاع حريق في سفينة نيلية بأسوان (فيديو)

حريق سفينة نيلية في أسوان، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف لحظة نشوب حريق هائل في سفينة نيلية بأسوان "أحد الفنادق النيلية العائمة"، حيث شب الحريق أثناء تواجد السفينة في الصيانة في أسوان.

لحظة تصاعد أدخنة كثيفة من داخل السفينة النيلية العائمة



ويظهر الفيديو لحظة تصاعد أدخنة كثيفة من داخل السفينة النيلية العائمة، التي تُعرف بـ "الفندق النيلي العائم"، وتصاعد ألسنة اللهب، ما أثار حالة من الذعر بين العاملين في الموقع.



أثار الحريق ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد البعض أن العاملين والحماية المدنية يبذلون جهودًا كبيرة للسيطرة على الحريق.

نشوب حريق في سفينة نيلية عائمة، فيتو

وكانت منطقة بحيرة ناصر جنوب أسوان قد شهدت، اليوم الأحد، اندلاع حريق داخل سفينة نيلية، أحد الفنادق النيلية العائمة، أثناء تواجده بمنطقة الصيانة بأحد الموانئ، مما أسفر عن تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيف، وأثار حالة من الذعر بين العاملين بالموقع.

توقف الفندق العائم لإجراء أعمال الصيانة الدورية



جاء ذلك أثناء توقف الفندق العائم لإجراء أعمال الصيانة الدورية التى كانت تُجرى للسفينة النيلية، قبل بدء موسم السياحة الشتوي في أسوان، وتمت السيطرة على النيران بمعرفة قوات الحماية المدنية، التى هرعت إلى مكان الحريق، للسيطرة عليه، فور الإبلاغ بالواقعة.

لحظة نشوب الحريق في السفينة النيلية بأسوان، فيتو



وقامت الحماية المدنية بالدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للوحدات النيلية المجاورة. وقامت بفرض كردون أمني بمحيط المنطقة لحين الانتهاء من عمليات التبريد وبيان أسباب الحريق.

