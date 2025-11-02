الأحد 02 نوفمبر 2025
مصرع شخص في حريق داخل مخزن خردة بالقليوبية

شهدت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، اندلاع حريق داخل مخزن خردة بالطابق الأرضي، ما أسفر عن مصرع شخص.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مخزن خردة في إحدى مناطق شبرا الخيمة. 

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف لمحاولة السيطرة على النيران ومنع امتدادها للعقارات والمحال المجاورة.

وتمكنت القوات من السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد الحريق بالكامل بعد جهود استمرت عدة ساعات، فيما تم العثور على جثة شخص متفحمة داخل المخزن. 

وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق، مع تكليف فريق من المعمل الجنائي بمعاينة موقع الحريق لتحديد أسبابه وملابساته.

وقال مصدر أمني: إن التحريات الأولية تشير إلى أن المخزن كان يحتوي على كميات كبيرة من الخردة والمواد سريعة الاشتعال، وهو ما ساهم في سرعة انتشار النيران، فيما يجري حصر التلفيات والخسائر المادية الناتجة عن الحادث.

