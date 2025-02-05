الأربعاء 05 فبراير 2025
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أخبار مصر

مصر تُعزز سياحة مراقبة الطيور كوجهة بيئية عالمية

السياحة البيئية
السياحة البيئية
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تبحث وزارة البيئة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والجمعية المصرية لحماية الطبيعة، سبل تعزيز سياحة مراقبة الطيور في أسوان، وتسليط الضوء على الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها مصر في هذا المجال.

وقامت وزارة البيئة بزيارة ميدانية لمناطق مختلفة بأسوان، بما في ذلك بحيرة ناصر، لتقييم البنية التحتية والاستعدادات اللازمة لتطوير هذا النوع من السياحة. وشارك في الزيارة عدد من المسؤولين، من بينهم الأستاذة هدى الشوادفي، مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية، وأحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار، بالإضافة إلى الدكتور شريف بهاء الدين، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لحماية الطبيعة.

جهود مشتركة لتطوير السياحة البيئية في أسوان

وتأتي هذه الزيارة في إطار الاهتمام المتزايد بتطوير السياحة البيئية في مصر، وخاصة في منطقة أسوان، التي تتمتع بتنوع طبيعي فريد ومناظر خلابة تجذب محبي الطبيعة والطيور من جميع أنحاء العالم.

وقد تم عقد عدة لقاءات مع السكان المحليين والعاملين في قطاع السياحة في أسوان، للوصول إلى توافق حول آليات تنظيم الصيد بشكل مستدام، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على البيئة وتنمية المجتمع المحلي.

كما تم خلال الزيارة لقاء مع عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، لمناقشة رؤية وطنية طموحة لتطوير منتج السياحة البيئية في أسوان، مع التركيز بشكل خاص على سياحة مشاهدة الطيور، واستعراض الفرص والتحديات التي تواجه هذا المجال.

سياحة مراقبة الطيور تعزز مكانة مصر كوجهة سياحية وبيئية

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن سياحة مشاهدة الطيور تمثل أحد الأنماط السياحية الهامة على مستوى العالم، وأن مصر تتمتع بموقع جغرافي متميز يجعلها واحدة من أهم مناطق عبور الطيور الحوامة على مستوى العالم.

وأضافت أن الوزارة تسعى، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، إلى التوسع في السياحة البيئية المستدامة في مصر، كمنتج جديد يحقق الربط بين التنمية السياحية والحفاظ على الموارد الطبيعية، ويساهم في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة من خلال تحقيق العائد البيئي والاقتصادي والاجتماعي.

خطوات عملية لتعزيز سياحة مراقبة الطيور في أسوان

وتتضمن الخطط المستقبلية لتطوير سياحة مراقبة الطيور في أسوان عدة خطوات، منها:

تطوير البنية التحتية اللازمة لاستقبال السياح وتوفير الخدمات الأساسية لهم.
 

تدريب المرشدين السياحيين المحليين على أسس مراقبة الطيور وتوفير المعلومات اللازمة للسياح.
 

الترويج لمصر كوجهة عالمية لسياحة مراقبة الطيور من خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة.
 

التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات المهتمة بحماية الطيور لتنفيذ برامج توعية بأهمية الحفاظ على الطيور وبيئتها.
ختامًا،

وتعتبر سياحة مراقبة الطيور إضافة نوعية للقطاع السياحي في مصر، حيث تجذب فئة معينة من السياح المهتمين بالطبيعة والبيئة، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على التنوع البيولوجي الفريد الذي تتمتع به مصر.

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السياحة البيئية زيارة ميدانية مراقبة الطيور مساعد وزير السياحة والاثار وزارة البيئة وزارة السياحة والآثار

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