اندلاع حريق بفندق نيلي عائم أثناء الصيانة في بحيرة ناصر

شهدت بحيرة ناصر جنوب مدينة أسوان، اليوم الأحد، اندلاع حريق داخل أحد الفنادق النيلية العائمة أثناء تواجده بمنطقة الصيانة بأحد الموانئ، مما أسفر عن تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيف، وأثار حالة من الذعر بين العاملين بالموقع.

حريق أثناء أعمال الصيانة

جاء ذلك أثناء توقف الفندق العائم لإجراء أعمال الصيانة الدورية التى كانت تُجرى للفندق العائم، قبل بدء موسم السياحة الشتوي بأسوان، وتمت السيطرة على النيران بمعرفة قوات الحماية المدنية التى هرعت إلى المكان فور الإبلاغ بالواقعة.

وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للوحدات النيلية المجاورة.

وتم فرض كردون أمني بمحيط المنطقة لحين انتهاء عمليات التبريد وبيان أسباب الحريق.

