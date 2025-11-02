تسرب غاز من السخان وراء حريق شقة في حدائق القبة

أمرت نيابة حدائق القبة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية شب بها حريق بدائرة القسم لتحديد الأسباب وحصر التلفيات والخسائر.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من التحقيقات أن تسرب غاز من السخان السبب وراء اندلاع النيران، وتمت السيطرة عليه دون وقوع خسائر بشرية، وانحصرت التلفيات في تفحم جميع محتويات الشقة.

حريق شقة سكنية بحدائق القبة

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارة إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص، تبين اندلاع حريق داخل شقة سكنية بعقار بمنطقة حدائق القبة، ولم يسفر عن وقوع أية إصابات أو خسائر بشرية.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

