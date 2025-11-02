مواهب الأوركسترا والكلارينت والساكسفون والبيانو في أوبرا الإسكندرية 4 نوفمبر

تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بأعياد الطفولة خلال حفل للواعدين بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية بإشراف الدكتورة هدى حسنى وذلك فى السابعة مساء الثلاثاء 4 نوفمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية ".

ويأتى الحفل ضمن أنشطة وزارة الثقافة للاحتفاء بمختلف المناسبات الاجتماعية ويشارك به فصل أوركسترا الأطفال والشباب والناشئين تدريب وقيادة الدكتورة نيفين المحمودى وتضم فقرته مجموعة من أعمال كبار المؤلفين منهم هايدن، جاك أوفنباخ، موتسارت، شوستاكوفيتش، رولف لوفلاند، عمر خيرت بمشاركة الصوليست مارينيا مارتينيز (تشيللو)، إنجى بدوى ( بيانو) والموزع الموسيقى إيهاب أبو دنيا.

وفصل الكلارينيت والساكسفون تدريب الدكتورة هدى حسنى ويقدم ربما، سواى، قلبى سيمضى، قديش كان فى ناس.. أداء مارينا انطونيوس، فريدة حازم، باسنت ناجح، على الدين أحمد إسماعيل، جاسمن محمد بمصاحبة فصل البيانو تدريب أميرة رفعت وأداء مارك وسيم، احمد شامل، ناردين جورج، مينا جورج.

وفصلى البيانو تدريب إنجى بدوى وعمر حسن حيث يقدم الدارسون بهما أعمال لكل من جون تومسون، الأخوين رحبانى، خالد حماد، كلمينتى، نينو روتا، بورغمولر، عمار الشريعى، بيربونت، جون تومسون، شوبان، موتسارت.. أداء نيلى عمرو، احمد مجدى، ميلر مارك، دارين احمد، جانا الباشا، ريتال احمد، رافييلا وسيم، رافيل وسيم، أحمد السيد، إيمان السيد، محمد السيد، جوكاندا تامر، روان ايمن، محمد أشرف، نورين شروف، ملك إيهاب.

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسامًا متعددة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم خلال فترة الدراسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.