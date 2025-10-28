عرضان فنيان مميزان: 'أوبرا "التليفون" ومختارات الأوبريتات العالمية على المسرح الصغير

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلين لفرقة أوبرا القاهرة، بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن ومن إخراج رانيا جمال وتصميم الديكور والجرافيك محمد عبد الرازق.

أوبرا التليفون الكوميدية

تضم الحفلتان على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، عرض الأوبرا الكوميدية القصيرة “التليفون” للموسيقار الإيطالى العالمى مينوتى، يؤديها السوبرانو إنجى محسن والباريتون عزت غانم، إلى جانب مختارات من الأوبريتات العالمية، وذلك فى الثامنة مساء يومى الخميس والجمعة 30، 31 اكتوبر على المسرح الصغير.

قصة أوبرا التليفون

يأتى الحفلان ضمن فعاليات وزارة الثقافة الهادفة الى عرض مختلف اشكال الفنون الجادة للجمهور المصرى، ويضمان فاصلين الأول: لأوبرا التليفون التى تدور فى فصل واحد حول شخصية لوسى التى تقضى معظم وقتها فى المحادثات الهاتفية ويحاول صديقها بن طلب يدها للزواج ويقاطعه رنين الهاتف بإستمرار حتى يكتشف أن الوسيلة الوحيدة لإخبارها برغبته هى الهاتف، اما الثانى: يشمل مختارات من أوبريتات لكل من فرانز ليهار وأميريش كالمان يؤديها مني رفلة، جيهان فايد، هشام الجندى، أسامة على، مينا رفائيل، نورا الألفى.

فرقة أوبرا القاهرة

جدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة قدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

