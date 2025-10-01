صوت الجبل، نجوى كرم تشعل دبي أوبرا في ليلة طربية استثنائية مكتملة العدد (فيديو)

أشعلت المطربة اللبنانية نجوى كرم حفلًا غنائيًّا على مسرح دبي أوبرا، ليلة الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور، وذلك في ثالث ظهور لها على هذا المسرح.

وشدت نجوى كرم عددًا من أغانيها المميزة منها: "يلعن البعد" من ألبومها الأخير "حالة طوارئ"، "أنا مين"، "بغرامك مسلوبة"، "ورود الدار".

شاركت الجهة المنظمة للحفل عبر حسابها على منصة "إكس"، جانبًا من الأمسية التي قدمت فيها الفنانة نجوى كرم مجموعة من أجمل أغانيها الحديثة والقديمة.

واستقبل جمهور دبي أوبرا، الفنانة نجوى كرم وسط تفاعل كبير بالتصفيق والهتاف، في حفل مكتمل العدد بعد إعلان الجهة المنظمة نفاد تذاكره.

حفل نجوى كرم في قطر

وتستعد نجوى كرم لتطل على جمهورها في قطر، في حفل يقام على مسرح المياسة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، يوم الجمعة 28 نوفمبر المقبل.

وجاء أسعار تذاكر هذه الأمسية بحسب الفئات وأماكن الجلوس، وتبدأ من 195 ريالًا قطريًّا ما يعادل 2600 جنيها مصريًّا، و295 ريالًا قطريًّا ما يعادل 3900 جنيها مصريا، و395 ريالًا قطريًّا، و795 ريالًا قطريًا ما يعادل 5191 جنيهًا مصريًّا، و1250 ريالًا قطريًّا ما يعادل 16428.9 جنيهًا مصريًّا، وتصل إلى 2250 ريالًا قطريًّا للفئة الأقرب إلى مسرح الحفل ما يعادل 29575 جنيهًا مصريًّا.

