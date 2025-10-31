مواهب القانون تعزف ألحانا تراثية ومعاصرة بالأوبرا

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلًا للدارسين بمركز تنمية المواهب، تحت إشراف الدكتور محمد عبد الستار فصل القانون تدريب الدكتور صابر عبد الستار، وذلك فى الثامنة مساء الأحد 2 نوفمبر على المسرح الصغير.

برنامج حفل مركز تنمية المواهب

ويأتى الحفل إستمرارًا لبرامج وزارة الثقافة الخاصة بدعم وإحتضان الواعدين ويضم نخبة من الحان الموسيقى العربية التراثية والمعاصرة منها سألونى الناس، ليلة حب، لو على قلبى، على عش الحب، ميدلى عمرو دياب، قضية عم أحمد، ألف ليلة وليلة، على حسب وداد، بتونس بيك، إن راح منك يا عين، سيرة الحب، الحلوة، حيرت قلبى معاك، بحلم بيك، أنا فى انتظارك، سيدى وصالك، فى يوم وليلة، فكرونى، العيون السود.. آداء ميخائيل عاطف، مريم محمود، فرح صابر، فادي تامر، ميريت جمل، ريموندا نبيل، صبا أحمد، كارما أحمد، ليلة حازم، محمد محمود، أحمد ربيع، نرمين مجدى، بفنوتيا مايكل، جوفانى لوفا، عصام شحاتة، نرمين مجدى، داريم سليمان، صبا عدنان، هاجر هانى، مريم رزق، تمارة محمد، إيلاف وليد، مريم أحمد، سليم يسرى، جورى حسام، مودة أحمد، مريم عماد، محمود رزق، ياسر كراوية، محمد إمام، فيرونا عاطف، محمد سالم، فرح عمرو، ملك عمرو، جورج جون، محمود أحمد، رؤى سيد، نورهان عطية، إسراء محمد، كما يشارك بالعزف الدكتور صابر عبد الستار فى عمل سماعى بعنوان نفحات.

مركز تنمية المواهب

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الارتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالى والعربى، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقى، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة وإعتاد المشاركة خلال الاحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة، إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم.

