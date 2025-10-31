وائل الفشني ضيف فرقة الحضرة احتفالا بعيدها العاشر بالأوبرا

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلًا لفرقة الحضرة للإنشاد الصوفى احتفالًا بالعيد العاشر لتأسيسها، وذلك فى الثامنة مساء السبت الأول من نوفمبر على المسرح المكشوف.

الفنشى فى عيد فرقة الحضرة للإنشاد الصوفى

وتستضيف فرقة الحضرة للإنشاد الصوفى المنشد وائل الفشنى، حيث يتضمن برنامجها مجموعة من المدائح والأناشيد والابتهالات منها إلى باب الكريم، يارسول الله يا سندى، قمرٌ، يا أهل الشمايل، الله يا مولانا، الفياشية، الصلاة الكمالية، متى أرى الشباك، سكن الفؤاد، صلوا على الزين، نحن فى ساحة الحسين نزلنا، أول كلامى بمدح، إيه العمل يا أحمد، جددت عشقى، يا جمال الوجود، الحب خلانا، هاتوا الدفوف للفرح، ياغصن نقا وغيرها.

فرقة الحضرة للإنشاد الصوفى

جدير بالذكر أن فرقة الحضرة للإنشاد الصوفى تأسست عام 2015، بهدف الحفاظ على التراث الروحاني من الذكر والمديح، وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية، وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبى التصوف، الذين ينشدون أشعار وقصائد لكل من محيى الدين بن عربى، الحلاج، وابن الفارض وغيرهم، وقدمت العديد من العروض بمختلف الأماكن الثقافية في مصر، ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة.

