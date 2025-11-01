الجيزة تحتفل على طريقتها، حافلات تجوب الشوارع احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير (فيديو وصور)

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عن إطلاق عدد من الحافلات الاحتفالية التي تجوب شوارع وميادين المحافظة بمشاركة شباب الجيزة، احتفاءً بالافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، أعظم صرح حضاري وثقافي في العالم.

وأوضح محافظ الجيزة أن هذه المبادرة تأتي ضمن فعاليات الاحتفال الكبرى التي تنظمها محافظة الجيزة بالتزامن مع الحدث العالمي المنتظر، مؤكدًا أن الحافلات تم تزيينها بالأعلام ولافتات الترحيب بضيوف مصر من مختلف دول العالم، في مشهد يعكس مظاهر البهجة والوطنية بين أبناء المحافظة.

وأضاف النجار أن هذه الفعاليات تهدف إلى تعزيز روح الانتماء والفخر بالحضارة المصرية، وإبراز الوجه الحضاري للجيزة أمام العالم، مشيدًا بمشاركة الشباب في الفعاليات، ودورهم الإيجابي في إنجاح الحدث وإظهار المحافظة بأجمل صورة.

كما أكد محافظ الجيزة أن الأجهزة التنفيذية تواصل العمل على مدار الساعة لتأمين الفعاليات وتوفير جميع سبل الدعم اللوجستي والتنظيمي، مشيرًا إلى أن المحافظة استكملت خطط التطوير الشاملة للطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف المصري الكبير استعدادًا لاستقبال الزائرين من شتى أنحاء العالم.

