محافظ الجيزة: المتحف المصري الكبير رسالة خالدة من مصر إلى الإنسانية

تشهد محافظة الجيزة الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، أكبر صرح أثري وثقافي في العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعددٍ من قادة العالم، وكبار الشخصيات المحلية والدولية.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، في كلمته بهذه المناسبة التاريخية، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة فخر لكل مصري، ورسالة حضارية خالدة من أرض الكنانة إلى الإنسانية جمعاء، تجسد عبقرية الإنسان المصري الذي صنع التاريخ وعلّم العالم معنى الإبداع.

وقال المحافظ: “إن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مشروع ثقافي أو أثري، بل هو صرح حضاري يعكس عظمة مصر وريادتها، ويؤكد أنها كانت وستظل منارةً للعلم والثقافة والفن، وحاضنةً للتراث الإنساني على مر العصور”.

وأشار النجار إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت هذا المشروع اهتمامًا غير مسبوق، باعتباره أحد أكبر المشروعات الثقافية والحضارية في التاريخ الحديث، ليكون شاهدًا على نهضة وطن يعيد قراءة ماضيه المجيد بعينٍ تتطلع إلى المستقبل.

وأضاف المحافظ أن محافظة الجيزة عملت خلال الشهور الماضية على تطوير وتأهيل الطرق والمحاور والمناطق المحيطة بالمتحف، لتخرج في أبهى صورة تليق بعظمة مصر وكرم ضيافتها، مؤكدًا أن الجهود تكاملت بين جميع الأجهزة التنفيذية لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي.

كما وجّه النجار تحية تقدير واعتزاز لأبناء محافظة الجيزة الذين أسهموا بجهودهم ووعيهم في دعم أعمال التطوير والإعداد لهذا الحدث العالمي، داعيًا الجميع إلى الحفاظ على ما تحقق من إنجازات، لأن الحفاظ على الجمال لا يقل أهمية عن صناعته.

واختتم المحافظ كلمته قائلًا: “افتتاح المتحف المصري الكبير هو مناسبة وطنية تُجدد فينا روح الانتماء والعزيمة والإصرار على المضي قدمًا في طريق البناء والتنمية. فمصر قادرة بعقول أبنائها وسواعدهم على تحقيق المستحيل”.

