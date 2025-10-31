الجمعة 31 أكتوبر 2025
مبابي يتسلم الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا (صور)

مبابي
مبابي

تسلم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، الحذاء الذهبي عن موسم 2024-2025، في مدريد،  كأفضل هداف في أوروبا الموسم الماضي.

مبابي يتسلم الحذاء الذهبي

وضمنت أهداف مبابي الـ 31 في الدوري صدارة ترتيب الهدافين متفوقا على السويدي فيكتور غيوكيريس، لاعب سبورتنغ لشبونة السابق وأرسنال الحالي، ومحمد صلاح "ليفربول".

 

أقيم حفل التكريم في المنصة الرئاسية بملعب "سانتياجو برنابيو"، وقدمت الجائزة من وكالة "إي إس إم" (وسائل الإعلام الرياضية الأوروبية)، التي تمثلها صحيفة "ماركا" في إسبانيا.

وبفضل أهدافه الـ 31، في موسم 2024-2025، حصل مهاجم ريال مدريد، على 62 نقطة، وسجل جيوكيريس أهداف أكثر في الدوري البرتغالي (39 هدفا)، لكن مع معامل تصحيح قدره 1.5 نقطة لكل هدف بحسب قوة وتصنيف الدوري، فقد احتل المركز الثاني متقدما بنصف نقطة عن صلاح، الذي وصل إلى 58 نقطة برصيد 29 هدفا.

