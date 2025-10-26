حكاية منظمة (5)

بعد اختيارنا السفير محمد العرابي رئيسا لمنظمة تضامن الشعوب الافريقية والأسيوية وترحيب الخارجية المصرية باختيارنا، كنّا نحتاج لعقد مؤتمر المنظمة للتصديق على اختيارنا، وإنتخاب سكرتير عام جديد للمنظمة خلفا للاستاذ نورى عبدالرازق الذى توفاه الله..

وكان لدينا دعوتين لعقد المؤتمر أحدهما قديمة من اللجنة المغربية، والثانية من اللجنة العراقية.. غير أنني كنت أرى ضرورة عقده بالقاهرةَ لأكثر من سبب.. أولا، لآن كل من المغرب والعراق كان لها مرشحا فى انتخابات السكرتير العام، وكان من الأفضل أن يعقد المؤتمر في دولة أخرى..

ثانيا، إذا كانت القاهرة شهدت ميلاد المنظمة في خمسينات القرن الماضي فإنه يتعين أن تشهد القاهرة ميلادها الجديد أيضا في العقد الثالث من القرن الحالي.. ثالثا، للرد عمليا على من رأوا أن تلك المنظمة قد عفا عليها الزمن ولم نعد في حاجة إليها الآن.



لكن كان ما يعوقنا هو التمويل، خاصة وأن المنظمة عانت ماليا بعد وقف الخارجية المصرية منذ أربع سنوات دعمها المالى للمنظمة واللجنة المصرية.. ولذلك سعيت لحل هذه المشكلة حتى نتمكن من عقد المؤتمر بالقاهرة..

ونجحت فى تحقيق ذلك، ولذلك طرحت أن تتولى اللجنة المصرية مهمة عقد المؤتمر بالقاهرة لتتحمل كل الأعباء المالية واللوجستية والتنظيمية من حجز الفندق لأعضاء المؤتمر واستقبالهم في المطار ونقلهم إلى الفندق وتوزيعهم أيضا ونقلهم إلى المطار، وحجز القاعة التى يعقد فيها المؤتمر وتحمل تكلفة استضافة الأعضاء المشاركين في المؤتمر ليلتين، وتنظيم مأدبة غذاء لهم..

والحمد الله أن ذلك تم بشكل جيد وطيب بشهادة المشاركين في المؤتمر، ودون أن تتحمل موازنة اللجنة المصرية جنيها واحدا.. وحدث ذلك كله بمساعدة الأصدقاء والعاملين باللجنة المصرية والذين ساعدونا من العاملين بالمنظمة فقد كانت مساهمة كل هؤلا مؤثرة ومهمة يستحقون منا الشكر عليها.



لقد صدق المؤتمر على إختيار السفير محمد العرابي رئيسا للمنظمة من قبل كل الأعضاء المشاركين في المؤتمر يمثلون سبعة عشر لجنة من روسيا والهند واليابان ونيبال وبنجلاديش والسودان والمغرب والعراق وتونس ولبنان وسوريا والكويت وليبيا والبحرين والعراق والجزائر ومصر.

كما إنتخب المؤتمر الدكتور محمد إحسان (عراقي) سكرتيرا عاما للمنظمة.. وبذلك إكتمل الهيكل التنظيمى لها، ويصير متاحا لها أن تنشط وتتوهج من جديد، في توقيت دقيق وتحديات كبيرة توأمه شعوب الجنوب الآن تحتاج تضامنهم وتكاتفهم، وهذا ما ندركه في اللجنة المصرية، وعبرنا عنه بوضوح في اختيارنا لعنوان مؤتمرنا هذا وهو (ميلاد جديد)..

ونكمل غدا

