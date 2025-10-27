حكاية منظمة (6)

بعد الإنجاز الذى حققته اللجنة المصرية للتضامن بعقد مؤتمر المنظمة الثاني عشر بالقاهرةَ، وجدت أنني يتعين أن أخصص كل جهدى الشهور المقبلة فى إنجاز مهمة فرضت نفسها علي، وهى تجديد شباب اللجنة.



فإن اللجنة المصرية هي أكبر وأعرق لجان منظمة تضامن الشعوب الأفريقية والأسيوية.. فهى تضم عددا كبيرا جدا من الشخصيات المصرية المحترمة من مختلف المشارب والاتجاهات الفكرية والسياسية..

فهى تعكس التنوع المصرى الذى تتميز به.. ولكنها خلال السنوات الماضية فقدت بالموت عددا من هذه الشخصيات، وفقدت نشاط عدد من هذه الشخصيات أيضا بسبب تقدمها في السن.. ولذلك أضحت اللجنة المصرية تحتاج إلى تجديد شبابها..

وذلك يتحقق بضم عدد من الشباب وجيل الوسط المهتمين بالمشاركة في حركة تضاون شعوب أفريقيا وآسيا والعمل على تنشيطها، لآن ذلك سيكون مهما في أحباء المنظمة.



وخلال الشهور القليلة التي مضت تم ضم عددا من الشخصيات الشابة والتي تنتمي لجيل الوسط مع تنشيط التواصل مع رموز حركة التضامن الأفروأسيوية.. بل تم ضم عدد من الشخصيات لقيادة اللجنة، هيئة المكتب والسكرتارية.. وسوف نمضي في ذات الطريق.



وقد طرحت وزارة الخارجية علينا أن نتجول إلي جمعية أهلية لتعود ترعى اللجنة والمنظمة مجددا سياسيا ولوجستيا وماليا، وهى الرعاية التي أوقفتها منذ أربع سنوات، وقد عرضت ذلك على هيئة مكتب اللجنة وسكرتاريتها فلم يلق قبولا، كما حدث من قبل حينما طرحت الخارجية ذات الاقتراح..

لآن المنظمة دولية واللجنة المصرية إحدى لجانها والخارجية المصرية ظلت ترعاهما نحو 68 عاما تغير فيها الرؤساء والحكومات وأيضًا وزراء الخارجية.

ومع ذلك فقد شكلنا لجنة لبحث الاقتراح تفصيلا وإعداد تقرير حوله ومدى امكانية تنفيذه عمليا.. وفي ذات الوقت فإنني سوف أعتبر أنني أديت المهمة التي إستدعتني لآدائها وهى مهمة إنقاذ المنظمة والحفاظ عليها بالقاهرة والحفاظ لمصر على رئاستها، وسوف أكمل هذه المهمة بتجديد شباب لجنة التضامن المصرية حتى أغادر موقعي في رئاستها قريبا.

