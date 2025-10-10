ضبط 3 عاطلين بتهمة سرقة الأسلاك الكهربائية من أعمدة الإنارة بالمقطم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 عاطلين تخصص نشاطهم الإجرامي فى سرقة الأسلاك الكهربائية من أعمدة الإنارة بأسلوب "السحب" بـمنطقة المقطم.

سرقة أسلاك أعمدة الإنارة بالمقطم

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المقطم يفيد بضبط (3 عاطلين، لهم معلومات جنائية) بدائرة القسم لقيامهم بسرقة الأسلاك الكهربائية من أعمدة الأنارة بأسلوب "السحب"، وبحوزتهم "كمية لمخدر الهيروين، فرد خرطوش، سلاح أبيض، كمية من الأسلاك الكهربائية مجهولة المصدر".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (2) واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأقروا بتصرفهم فى المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سىئ النية" (تاجر خردة – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم).



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

