الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق عقار مجاور لـ علوم بنها

حريق، فيتو
حريق، فيتو

انتدبت النيابة العامة المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب، بأحد العقارات المجاورة لكلية العلوم بجامعة بنها، وتحديدًا في الطابق السادس من المبنى.

السيطرة على حريق بجوار كلية العلوم بجامعة بنها

وتلقت الأجهزة الأمنية القليوبية بلاغًا بنشوب الحريق، فانتقلت على الفور سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تمكنت القوات من السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي الأدوار أو للمباني المجاورة.

 

وأكدت المعاينة الأولية عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على بعض التلفيات المادية المحدودة.
وتم تحرير محضر بالواقعة. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة جامعة بنها كلية العلوم بجامعة بنها

مواد متعلقة

رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال يشارك في اجتماعات "الإنتوساي" لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التدقيق

النقض ترفض طعن مرتكب مذبحة الريف الأوروبي

حبس 7 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بعابدين

3 سيناريوهات محتملة لمصير "سوزي الأردنية" بعد الحكم بحبسها سنة

السجن 3 سنوات لـ طفل المرور وآخرين بتهمة الاعتداء على طالب بـ"عصا بيسبول"

غدًا، الحكم في اتهام "طفل المرور" بضرب طالب بعصا بيسبول

بعد قليل، محاكمة الفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل

النيابة تستدعي المشكو في حقها بقضية بطلان عقد الزواج بالمنيا

الأكثر قراءة

انخفاض غير متوقع في البلدي وارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف أساسية لمائدة المصريين والطماطم تسجل هذا الرقم

موقف ليفربول والسيتي، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة العاشرة

أول ظهور للمطربة الشعبية رحمة محسن بعد ضجة الفيديوهات المسربة (صور)

كريستال يواصل ارتفاعه، أسعار الزيت اليوم الجمعة في الأسواق

بشاير التوقيت الشتوي، تحذير من ظواهر جوية مقلقة تضرب الوجه البحري وشمال مصر

آخر استعدادات المحاور والطرق والدائري لافتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض اليوسفي وقفزة في البرتقال أبو سرة والعنب

خدمات

المزيد

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع أسعار الجبن اليوم في الأسواق باستثناء الرومي والشيدر

المرشح مش هيلحقك، مخالفات تستوجب الإحالة إلى النيابة بانتخابات مجلس النواب

التصويت الأسبوع المقبل، اشتراطات الفوز في انتخابات مجلس النواب

أسعار سيارات روكس 01 ROX

المزيد

انفوجراف

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 31 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 31 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الجمعة 31 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

المزيد
الجريدة الرسمية