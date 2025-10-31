استدعاء مالك عقار نشب بداخله حريق في القليوبية

قررت النيابة العامة استدعاء مالك إحدى العمارات وذلك بعد أن نشب بها حريق أعلى سطح إحدى العمارات بمدينة طوخ، التابعة لدائرة مركز شرطة طوخ، دون وقوع أي خسائر بشرية، لسماع أقواله للوقوف على ملابسات الواقعة.

السيطرة على حريق أعلى سطح عمارة سكنية في طوخ دون خسائر بشرية

وتبين من المعاينة والفحص أن النيران اشتعلت في “عِشّة” خشبية مقامة على سطح الطابق الأخير بالبرج، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى باقي أدوار العقار أو المساكن المجاورة.

كانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق أعلى سطح إحدى العمارات بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على النيران بالكامل، وبدأت أعمال التبريد لمنع تجدد الاشتعال.

وكشفت المعاينة الأولية القليوبية أن الحريق اندلع بالطابق الأخير من العقار، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، مع استعجال تحريات المباحث حول ملابساته.

