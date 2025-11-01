السبت 01 نوفمبر 2025
حوادث

حبس سائق "توك توك" تعدى على سيدتين بعصا خشبية في الإسكندرية

قررت النيابة العامة حبس سائق "توك توك" لقيامه بالتعدي على سيدتين بعصا خشبية بسبب خلافات سابقة بينهم في الإسكندرية، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

فيديو التعدى على سيدتين بالإسكندرية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بيده سلاحا أبيض ودرع خشبي والتعليق بقيامه بالتعدى على سيدتين بالإسكندرية.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وتم تحديد السيدتين المشار إليهما (ربتى منزل "مُصابتان بكدمات بالرأس"- مقيمتان بدائرة قسم شرطة ثان الرمل).

 

وبسؤالهما ذكرتا أنه بتاريخ 28 أكتوبر الجارى حدثت مُشادة كلامية بينهما والشخص الظاهر بمقطع الفيديو لخلافات سابقة بينهم، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير عليهما بالسب والضرب محدثًا إصابتهما المنوه عنها وقيامه بالتلويح بـ (درع خشبى وسلاح أبيض).

تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط المشكو فـى حقه (سائق توك توك "له معلومات جنائية") والأداتين المستخدمتين فى التعدى،  وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

