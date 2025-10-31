الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المعمل الجنائي يعاين حريق شقة سكنية بالتجمع الخامس

حريق، فيتو
حريق، فيتو

انتدبت النيابة العامة، المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة التجمع الثالث، دون وقوع أى إصابات.

ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الثالث، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أى إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة للحماية المدنية التجمع الثالث النيابة العامة قسم شرطة التجمع منطقة التجمع الثالث منطقة التجمع

مواد متعلقة

استدعاء مالك عقار نشب بداخله حريق في القليوبية

إجراء جديد ضد عصابة "الدكتور" للتنقيب عن الآثار في مايو

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق عقار مجاور لـ علوم بنها

رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال يشارك في اجتماعات "الإنتوساي" لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التدقيق

النقض ترفض طعن مرتكب مذبحة الريف الأوروبي

حبس 7 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بعابدين

3 سيناريوهات محتملة لمصير "سوزي الأردنية" بعد الحكم بحبسها سنة

السجن 3 سنوات لـ طفل المرور وآخرين بتهمة الاعتداء على طالب بـ"عصا بيسبول"

الأكثر قراءة

وفاة نجل القارئ الراحل عبد الباسط عبد الصمد.. ووزير الأوقاف ينعيه

لليوم الثالث على التوالي، انخفاض أسعار البيض ببورصة الدواجن

عدد أهداف الدوري المصري بعد الجولة 12

هانيبال القذافي يستغيث بمصر والسعودية ويهدد بالانتحار

تداول 16 ألف طن و1017 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الاحمر

الأمن يكشف تفاصيل حادث اصطدام سيارة بالمنيا وضبط قائدها

ملوك ورؤساء، قائمة المشاركين في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

أون سبورت تعلن نقل قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

خدمات

المزيد

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع أسعار الجبن اليوم في الأسواق باستثناء الرومي والشيدر

المرشح مش هيلحقك، مخالفات تستوجب الإحالة إلى النيابة بانتخابات مجلس النواب

التصويت الأسبوع المقبل، اشتراطات الفوز في انتخابات مجلس النواب

أسعار سيارات روكس 01 ROX

المزيد

انفوجراف

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الموز الفاسد في المنام وعلاقتها بالسعادة في الحياة الزوجية

فضائل الدعاء في الجمعة الثانية من جمادى الأولى

جمعة النور والبركة، الأزهر للفتوى يذكر بفضل الصلاة على النبي

المزيد
الجريدة الرسمية