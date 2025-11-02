أولى جلسات محاكمة البلوجر محمد عبد العاطي بتهمة نشر فيديوهات مُخلة بعد قليل

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة البلوجر محمد عبدالعاطي، بتهمة نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظ خادشة للحياء.

كانت قد أصدرت نيابة الشئون المالية والتجارية قرارًا بالتحفظ على أموال المتهم البلوجر محمد عبد العاطي وأحالت الأمر إلى النائب العام الذي عرضه على محكمة جنايات القاهرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على أحد صناع المحتوى محمد عبد العاطي، على خلفية بلاغات متعددة وردت بشأن نشره مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وإيحاءات غير لائقة، تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع، وتشكل إساءة لاستخدام منصات التواصل.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر محمد عبد العاطي الذي تبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة.

خلال تنفيذ إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2025 بتفتيش مسكن المتهم في الحي الثامن بمدينة السادس من أكتوبر، عثرت الأجهزة الأمنية على: «هاتف محمول ماركة iPhone 13 - مبلغ مالي قدره 30 ألف جنيه مصري - سيارة ميتسوبيشي باجيرو - دلائل رقمية تؤكد إدارته لحساب «Mohamed abdelaty taha» على تيك توك - وقناة «مع كامل احترامي» على يوتيوب».

كما كشفت التحريات عن ارتباط حسابه على تطبيق «إنستاباي» بحساب مصرفي في أحد البنوك يحتوي على رصيد قدره 818,638 جنيهًا مصريًا.

وبمواجهته، أقر محمد عبد العاطي بقيامه بنشر تلك المقاطع بهدف جذب نسب مشاهدات عالية وتحقيق أرباح مادية من خلال التفاعل على صفحاته الإلكترونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

التحفظ على أموال البلوجر محمد عبد العاطي



وتسلمت البنوك تعميمًا بتنفيذ قرار محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ على الأموال والأرصدة الخاصة بالتيك توكر محمد عبد العاطي، مقدم برنامج «مع كامل احترامي»، ومنعه من التصرف في ممتلكاته النقدية والعقارية والمنقولة، وذلك عقب ما رصدته الجهات المختصة من نشاط مثير للجدل على منصات التواصل الاجتماعي، واتهامه بنشر محتوى يخل بالقيم والمبادئ الأسرية.

وجاء الحكم ليشمل جميع الأموال النقدية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات والودائع والمحافظ الإلكترونية المملوكة للمتهم البلوجر محمد عبد العاطي بالبنوك والشركات في مصر، مع استثناء المرتب والمعاش الحكومي باعتبارهما نفقة مؤقتة.

