حبس عاطل احترف ترويج المخدرات عبر الإنترنت في شبرا الخيمة

قررت النيابة العامة بالقليوبية حبس عاطل بتهمة ترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بـالقليوبية، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة المختصة فى وزارة الداخلية، قد رصدت فيديو يتم تداوله على نطاق واسع عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص يروج للمواد المخدرة المختلفة، وذلك فى نطاق منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

على الفور بدأ رجال الداخلية فحص الفيديو فنيا، وتمكنوا من تحديد الشخص الظاهر فيه، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، ومن خلال التحريات توصل رجال المباحث إلى أنه احترف ترويج المخدرات عبر الإنترنت ظنا منه أن أيدي رجال الأمن لن تصل إليه.


وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهم، أثناء محاولته بيع المواد المخدرة لأحد زبائنه، وعثر بحوزته على كمية من مخدر البودر. بمواجهة المتهم بالمضبوطات، أقر بحيازتها بقصد الاتجار، وأشار فى اعترافاته إلى أنه لجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي، لترويج بضاعته ظنا منه أنه لن يسقط فى أيدى رجال الأمن.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

