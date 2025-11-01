السبت 01 نوفمبر 2025
حوادث

النيابة تحقق في مشاجرة طلاب مدرسة بمصر القديمة

تباشر نيابة مصر القديمة الجزئية التحقيقات في واقعة مشاجرة داخل مدرسة بنطاق دائرة القسم.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة بلاغًا من إحدى السيدات ونجلتها، تحملان جنسية إحدى الدول، أفادا بتضررهما من تعرض أربعة طلاب – من أحفاد الأولى ويحملون نفس الجنسية – للسب والضرب على يد طالبين آخرين عقب انتهاء اليوم الدراسي، وذلك بسبب خلافات إثر اللهو خارج المدرسة، ولم تُسجل أي إصابات.

مشاجرة بين طلاب مدرسة فى مصر القديمة 

وبإجراء التحريات والفحص، تم تحديد وضبط الطالبين المتهمين والمقيمين بدائرة القسم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة كما وردت في البلاغ.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا للتحقيق والعرض على النيابة المختصة.

الاجراءات القانونية قسم شرطة مصر القديمة نيابة مصر القديمة مشاجرة داخل مدرسة مصر القديمة

