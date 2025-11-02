الأحد 02 نوفمبر 2025
إي اف چي هيرميس تعلن إتمام خدماتها الاستشارية في صفقة بيع أسهم "موبكو"

ماجد العيوطي، الرئيس
ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب

أعلنت اليوم شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتابع لمجموعة إي اف چي القابضة، عن نجاحها في إتمام خدماتها الاستشارية في صفقة بيع أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) من خلال آلية سجل الاكتتاب المعجّل (Accelerated Bookbuild - ABB) في إحدى أبرز صفقات رأس المال الثانوية في السوق المصري خلال عام 2025، والتي تعكس ثقة المستثمرين وتحسن مستويات السيولة في السوق.

وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي والمروج الأوحد في الصفقة، مما يعزز ريادتها في تقديم حلول تمويل عالية الكفاءة وتنفيذها بسرعة وجودة عالية لعملائها. ويتم تداول أسهم شركة موبكو في البورصة المصرية تحت رمز التداول “MFPC”.

تفاصيل الصفقة 

وشهدت الصفقة قيام إي اف چي هيرميس بطرح 87 مليون سهمًا من أسهم شركة موبكو، بقيمة إجمالية بلغت 2.45  مليار جنيه مصري. وتؤكد الصفقة الناجحة وسريعة التنفيذ على قوة شبكة المستثمرين لدى إي اف چي هيرميس، ومنصتها المتكاملة في أسواق رأس المال والمبيعات، وقدرتها على الحفاظ على استقرار أداء السوق ضمن أطر زمنية متسارعة.

وتعكس الصفقة ريادة إي اف چي هيرميس في أسواق رأس المال المصرية والإقليمية، كما تُبرز الدور الحيوي الذي تلعبه الطروحات السريعة في تعزيز السيولة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ودعم نشاط الأسواق الثانوية جنبًا إلى جنب مع الطروحات الأولية التقليدية.
 

وفي تعليقه على الصفقة، قال ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس: “تعكس هذه الصفقة جهودنا المستمرة لتعميق وتنويع مصادر السيولة في أسواق رأس المال بالمنطقة، وهي واحدة من سلسلة من الطروحات التي ساهمت في جذب المستثمرين تجاه أسواق رأس المال، واستمرار الزخم نحو الطروحات الجديدة والثانوية في السوق”.

