عريس وعروسه يحتفلان بزفافهما تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري بالقليوبية

شهدت احتفالات محافظة القليوبية بالميادين والشوارع والهيئات الشبابية والنوادي إقبالا كبيرا من المواطنين للمشاركة في هذا الحدث الكبير، وأصر عريس وعروسه من أبناء مركز قليوب علي التواجد بين المواطنين خلال الاحتفالات في ميدان العاشر من رمضان بمدينة قليوب.

عريس وعروسه يحتفلان بزفافهما اثناء الاحتفال بالمتحف المصري بالقليوبية

وخلال مشاركته في الاحتفالات قدم المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية التهاني للعروسين متمنيا لهم حياة سعيدة مشيدا بموقفها الوطني ومشاركتهم فرحتها بالارتباط مع فرحة مصر واهلها بهذا الحدث العالمي والتاريخي في افتتاح المتحف المصري الكبير

في سياق متصل قام المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مساء اليوم، بجولة ميدانية واسعة لمتابعة فعاليات الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، وسط تفاعل جماهيري حاشد يعكس الفخر الوطني.

بدأت جولة المحافظ من نادي بنها الرياضي، حيث شارك المئات من أهالي المدينة والشباب في متابعة الحفل عبر الشاشات العملاقة المجهزة. ثم انتقل المحافظ لمشاركة الاحتفالات بميدان العاشر من رمضان بمدينة قليوب ثم نادي المؤسسة العمالية بغرب شبرا الخيمة ثم مركز التنمية الشبابية بحي شرق شبرا الخيمة وأختتم المحافظ الجولة بمركز التنمية الشبابية بمدينة العبور، مؤكدًا على أهمية تعميم الفرحة بهذا الإنجاز الحضاري على مستوى المحافظة.

وأكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية على الأهمية التاريخية والثقافية لهذا الصرح، مشيرًا إلى أنه يمثل رسالة مصر الحضارية للعالم، مؤكدا أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل تتويجًا لإرادة شعب لا يلين، ورسالة واضحة للعالم بأن مصر هي مهد الحضارات وواحة الإنجاز. هذا الصرح ليس مجرد مستودع للآثار، بل هو جسر يربط عظمة الفراعنة بطموح المستقبل.

وأضاف المحافظ إننا نؤمن بأن استمرار عطاء المصريين في بناء الأمة يبدأ من تقديرنا لتراثنا؛ فالهوية الوطنية لا تكتمل إلا بالحفاظ على تاريخنا العريق، لنضيء به دروب الأجيال القادمة نحو غدٍ مشرق."

وأشادت جماهير المحافظة بحرص المحافظ على التواجد الميداني والمشاركة الوجدانية في هذا العرس الوطني، مؤكدين أن المتحف المصري الكبير هو مصدر فخر لكل مصري.

