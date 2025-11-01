سلمى أبو ضيف تنشر صورة من كواليس مشاركتها في احتفالية المتحف المصري الكبير

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من كواليس مشاركتها في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، التي شهدت حضورًا واسعًا من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

وأعربت سلمى في تعليقها عن فخرها بالمشاركة في هذا الحدث التاريخي، مؤكدة أن الاحتفالية تعكس عظمة الحضارة المصرية وقدرتها على إبهار العالم.

حفل افتتاح المتحف المصري

وشهدت مصر حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية مساء اليوم، حيث شارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير 79 وفدًا رسميًا، من بينهم 39 وفدا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر..

